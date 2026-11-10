Muğla’da minnet ve bilim vurgusuyla Atatürk anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümünde Muğla’da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Anma programı, hem kent merkezindeki resmi törenleri hem de eğitim kurumlarında gerçekleştirilen anma etkinliklerini kapsadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda tören:

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Muğla Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni yapıldı. Törene il protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anıt önüne çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Eğitim kurumlarında anlatım ve vurgular:

Anma programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonunda devam etti. Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı etkinlikte Atatürk’ün hayatı, düşünceleri ve Cumhuriyet’e bıraktığı miras çeşitli sunumlarla işlendi. Programda konuşan Muğla Şehit Altuğ Pek Anadolu Lisesi Müdürü Gürhan Karabacak, Atatürk’ü yalnızca bir asker ve devlet adamı olarak değil, aklı ve bilimi rehber edinen bir düşünce insanı olarak tanımladı.

Karabacak, Atatürk’ün vefatının milletçe büyük bir yasa dönemi başlattığını ancak bunun onun fikirlerinin, eserlerinin ve bağımsızlık mücadelesinin sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi. Karabacak ayrıca şunları vurguladı: Atatürk’ü anlamak, onun aklını ve bilimi rehber edinen düşünce yapısını, bağımsızlık tutkusunu ve çağdaşlaşma idealini yaşamımıza taşımaktır. Atatürk, milletimizin en zor günlerinde umudunu kaybetmeyen, milletine güvenen ve bağımsızlığa inanan büyük bir liderdir

Konuşmasında Cumhuriyet’in gençlere bırakılan en önemli miras olduğuna dikkat çeken Karabacak, gençlere eğitim, bilim ve üretime önem vermeleri, çok okumaları, araştırmaları ve sorumluluk almaları çağrısında bulundu. Atatürk’ün fikirlerinin yaşatıldığı ve Cumhuriyet değerlerinin korunduğu sürece onun mirasının nesiller boyu yaşayacağı ifade edildi. Karabacak konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet, özlem ve saygıyla anarak tamamladı.

Anma programı, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve sunumların ardından sona erdi. Etkinlikler, katılımcılarda Atatürk’ün ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık mesajını bir kez daha öne çıkardı.

MUĞLA’DA SAAT 09.05’TE HAYAT DURDU, ATATÜRK SAYGIYLA ANILDI