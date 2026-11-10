Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3188 +0,01%
Bist 11.727,30 +0,12%
Altın Gram 6.583,27 -0,69%
EUR/USD 1,1218 +0,00%
Brent Petrol 90,44 -2,30%
--°

Melik Mehmed Gazi Medresesi kazılarında hatıra ormanı: yaklaşık bin fidan dikildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melik Mehmed Gazi Medresesi kazılarında kaldırılan ağaçların yerine yaklaşık bin fidan dikerek kent merkezinde hatıra ormanı oluşturdu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Melik Mehmed Gazi Medresesi kazılarında hatıra ormanı: yaklaşık bin fidan dikildi

Melik Mehmed Gazi medresesi kazılarında yeşil dönüşüm:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melik Mehmed Gazi Medresesi'nde yürütülen arkeolojik araştırma kazıları kapsamında kaldırılan ağaçların yerine fidan dikerek bir hatıra ormanı oluşturdu. Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde yürütülen kazılarla medresenin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

Kazı süreci ve fidan dikim uygulaması:

Proje, Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli alan ilan edilen bölgede devam ediyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların kaldırılmasının ardından Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından arkeolojik araştırma kazıları başlatıldı. Kazılar 23 Temmuz 2026 tarihinde, Camikebir’in güneyinde başladı ve yaklaşık 100 gündür sürüyor.

Kazı alanında medrese yapısının üzerinde bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlamış ağaçlar Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince kaldırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç talimatıyla kaldırılan her ağaç için 50 fidan dikileceği sözü verilmiş; Kocasinan Parkı arkasında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde hedef aşılarak toplamda 1000’e yakın fidan toprağa verildi.

Fehmi Gündüz, kazıların devam edebilmesi için medrese yapısının üzerindeki ağaçların kaldırılmasının zorunlu hale geldiğini belirtti. Gündüz, çalışmaların başladığı günü ve verilen sözü hatırlatarak, kazıların yaklaşık 100 gündür sürdüğünü ve bugün fidan dikim etkinliğiyle bu sözü yerine getirdiklerini ifade etti.

Tarihi mirasın korunması ve çevre duyarlılığı:

Melik Mehmed Gazi Medresesi, Anadolu'nun en eski Selçuklu medreselerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, Danışmendlilerin büyük sultanı Melik Mehmed Gazi'yi rahmet ve minnetle anarken bu tarihî mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent tarihi ve çevre duyarlılığını birlikte ele alan uygulamalarla hem medresenin ortaya çıkarılmasına hem de yeşil alanların korunmasına katkı sağlıyor. Sökülen her ağaç için dikilen fidanlar, medrese çevresinde yeni bir hatıra ormanı oluşturarak bölgenin hem tarihî hem de doğal değerini güçlendirecek.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MELİK MEHMED GAZİ MEDRESESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MELİK MEHMED GAZİ MEDRESESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA KAZILARI KAPSAMINDA KALDIRILAN AĞAÇLARIN YERİNE FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİP, HATIRA ORMANINI HAYATA GEÇİRDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ula...
images

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde gece sıcaklıklar -6,9 dereceye düştü
images

Marmaris halk plajında sonbahar: güvercinlerin ve olta balıkçılarının dönemi
images

Bursa'nın çamur yakma sistemi Fergana'daki arıtma projesi için model oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Polonya’da iki Ukraynalı rusya adına casusluk ve sabotaj suçlamasıyla tutuklandı

İnegöl'de yolda uçamayan martıya önce besin sonra bakım: vatandaş belediyeye ulaştırdı

Kahramanmaraş'ın kuzeyinde gece sıcaklıklar -6,9 dereceye düştü

Gümüşhane merkezli operasyonda 5 şüpheli ve 6 milyar liralık hesap hareketi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı