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Afyonkarahisar'da MXGP'de şampiyonluk kapışması

Ogün Baysan, Afyonkarahisar'daki MXGP yarışının şampiyonluğu belirleyeceğini ve Francisco Garcia'nın büyük olasılıkla şampiyonluğunu ilan edeceğini söyledi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Afyonkarahisar'da MXGP'de şampiyonluk kapışması

Afyonkarahisar'da MXGP heyecanı tırmanıyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen MXGP Türkiye yarışlarının kritik bir güne sahne olduğunu belirtti. Baysan, organizasyonun akşam saatlerinde pistte ek hazırlıklar yaptığını ve atmosferin tüm pilotlar için yüksek gerilim taşıdığını vurguladı.

Pistin son hazırlıkları:

Baysan, "MXGP adına Afyonkarahisar’da gerçekten çok önemli bir gün" diyerek, ‘‘pistin akşam tekrar elden geçirildiğini’’ aktardı. Bu hazırlıkların, yarışın adil ve güvenli bir şekilde tamamlanması amacıyla yapıldığı ifade edildi.

şampiyonluk senaryosu:

Baysan, özellikle GP klasmanında bugün büyük ihtimalle kazananların belli olacağını ve Francisco Garcia'nın Afyonkarahisar’da şampiyonluğunu ilan edeceğini söyledi. Baysan ayrıca, "Bu nerdeyse yüzde 100 bağlanmış bir başarıyı engellemek için arkasındaki 2. ve 3. puana sahip pilotlar ellerinden geleni yapacak" şeklinde konuştu. Organizasyon ve pilotlar arasında artan heyecanın, yarışın sonucu üzerindeki baskıyı güçlendirdiği belirtildi.

Afyonkarahisar etabı, MXGP takviminde şampiyonluk yarışının kaderini çizme potansiyeli taşıyor; federasyon yetkilileri ve ekipler, yarışın sorunsuz geçmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ OGÜN BAYSAN, AFYONKARAHİSAR&#039;DA GERÇEKLEŞTİRİLEN MXGP...

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU BAŞKAN VEKİLİ OGÜN BAYSAN, AFYONKARAHİSAR'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN MXGP TÜRKİYE YARIŞLARINDA HEYECANIN DORUKTA OLDUĞUNU İFADE EDEREK, "MXGP ADINA AFYONKARAHİSAR'DA GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN" DEDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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