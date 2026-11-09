Palandöken'de sezon için erken seferberlik: pistler suni karla güçlendiriliyor

Palandöken'de hazırlıklar hız kazandı

Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesi ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıklarını hızlandırdı. Kayak merkezinde doğal karın yanı sıra pistlerin dayanıklılığını ve kar kalitesini artırmak için eş zamanlı çalışmalar başlatıldı.

suni karlama devreye alındı:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler, özellikle gece saatlerinde kaydedilen sıfırın altı sıcaklıkları değerlendirerek pistlerdeki suni karlama sistemlerini aktifleştirdi. Ejder 3200 ve benzeri tesislerle tonlarca yapay kar pistlere serilerek zeminin sağlamlaştırılması hedefleniyor. Ekipler, doğal karı destekleyecek şekilde suni karlama ile pistlerin kayak için elverişli hale getirilmesine öncelik veriyor.

mekanik bakım ve güvenlik önlemleri:

Suni karlamanın yanı sıra mekanik tesislerin bakımı, pist güvenliği tedbirleri ve sosyal tesislerin revizyon işlemleri de titizlikle yürütülüyor. Tesis sorumluları, telesiyej ve diğer taşıma sistemlerinin kontrollerini tamamlayıp pist işaretlemeleri ile güvenlik ekipmanlarını güncelliyor.

Yetkililer, hem doğal kar yağışı hem de yapay karlama desteğiyle pistlerin kısa sürede kayakseverlerin hizmetine sunulacağını belirtiyor. Palandöken'in, her yıl olduğu gibi bu sezon da erken açılan merkezlerden biri olmasını hedefleyen ekipler, yerli ve yabancı turistlerin kesintisiz kayak keyfi yaşayabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

TÜRKİYE’NİN VE DÜNYANIN ÖNDE GELEN KIŞ TURİZM MERKEZLERİNDEN PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ’NDE, ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN SUNİ KARLAMA ÇALIŞMALARI DA EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞLATILDI. KAYAK MERKEZİNDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.