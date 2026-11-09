Araban ziraat odası başkanından cumhuriyet mirasına vurgu: 10 kasımda Atatürk'ü anıyoruz

Araban ziraat odası başkanı Hasan Altun'un 10 Kasım mesajı

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle andığını bildirdi. Altun, mesajında atılan adımların ve verilen mücadelenin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün liderliği ve mirası:

Altun, Atatürk’ü; Kurtuluş Savaşı’ndaki üstün askerî liderliği, cesareti ve siyasi dehasıyla tanımlayarak, dünya tarihine damgasını vurduğunu belirtti. Ülke işgal altındayken yakılan bağımsızlık ateşinin milletin istiklâl ve istikbal aşkıyla bir araya gelmesini sağladığını, çizdiği istikametle yalnızca milletimizin değil esaret altındaki diğer milletlerin de hayatlarını etkilediğini ifade etti.

Mesajında Atatürk’ün hem sahada kazandığı zaferlerle büyük bir komutan hem de ömrünü ülkesine adayan bir lider olduğunu hatırlatan Altun, yeni Türk Devleti’nin sağlam temelleri üzerine gerçekleştirilen kalkınma ve dönüşüm hamlelerinin gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığını kaydetti. Altun, Atatürk’ün yol gösterici ilkesini vurgularken "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözünü öne çıkardı.

Anma ve sorumluluk çağrısı:

Altun, Atatürk’ün mesajının günümüzde de korunması gerektiğine işaret ederek, 88'inci ölüm yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşı kahramanlarını, Gazi Meclisin mebuslarını ve tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti. Ayrıca, Atatürk’ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi doğrultusunda millet iradesine sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

Altun'un mesajı, anma gününün yalnızca geçmişe saygı niteliğinde kalmaması, aynı zamanda cumhuriyet değerlerinin ve bilimsel bakış açısının korunması gerektiği çağrısını da içerdi. Mesaj, yerel düzeyde de bu mirasın yaşatılmasına yönelik duyguyu ve sorumluluğu ortaya koydu.

HASAN ALTUN