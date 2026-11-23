Afyonkarahisar'da öğrencilerin projeleri ÜNİDES ile hayat buluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. dönem sonuçlarına Afyonkarahisar'dan toplam 11 proje destek almaya hak kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ)nden 7, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ)'nden ise 4 proje seçildi.

başvuru sonuçları ve dağılımı:

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün duyurusunda, ÜNİDES programının üniversite öğrenci kulüp ve topluluklarının projelerini desteklemeyi amaçladığı vurgulandı. Destek almaya hak kazanan öğrenci kulüp ve topluluklarının üyeleri ile danışman akademisyenlere tebrik iletildi ve yürütülecek çalışmalarda başarılar dilendi.

maddi destek ve program hedefi:

Açıklamada, ÜNİDES kapsamında yerel projelere 85 bin TL, ulusal projelere ise 135 bin TL'ye kadar maddi destek sağlandığı bildirildi. Programın hedefi, öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda hazırladıkları projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak ve gençlerin projelerle aktif rol almasını teşvik etmektir.

AFYONKARAHİSAR'DA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI (ÜNİDES) KAPSAMINDA 11 PROJE DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI.