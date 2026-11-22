NEÜ’de temizlik hizmetlerinde bilimsel ve dijital uygulama

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), temizlik hizmetlerinde iş yükü analizine dayalı norm kadro planlamasını ve karekod tabanlı dijital yönetim modelini hayata geçirdi. Üniversitenin Konya merkez ile Seydişehir ve Ereğli ilçelerindeki yaklaşık 35 eğitim birimi için uygulanan model, kamu kaynaklarının etkin kullanımını ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini hedefliyor.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Proje kapsamında öncelikle temizlik personelinin görev, yetki ve sorumlulukları netleştirildi, her alan için temizleme standartlarını içeren bir temizlik hizmetleri el kitabı hazırlandı. Model farklı mekan tiplerinin (koridor, sınıf, laboratuvar vb.) aynı metrekareye sahip olsa dahi farklı iş yükleri üretebileceği prensibine dayanıyor. Bu nedenle birim krokileri ayrıntılı incelendi ve süreçlere tüm sekreterler dahil edilerek bütünleşik bir çalışma gerçekleştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Efe, "Geliştirdiğimiz model sayesinde artık hangi birimde ne kadarlık bir temizlik personeli var, ne kadarlık bir iş yükümüz var, bunu görebilmekteyiz" dedi. Proje, talepleri objektif ölçütlerle değerlendirmeye yönelik bir ihtiyaçtan doğdu.

Dijital takip: karekod ve yazılım altyapısı:

Modelin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üniversite bünyesinde bir yazılım sistemi geliştirildi. Sistem sadece iş yükünü belirlemekle kalmıyor; aynı zamanda hizmetin dijital takibini ve yönetimini de mümkün kılıyor. Bu kapsamda geliştirilen karekod tabanlı dijital bildirim sistemi ile öğrenciler, akademik ve idari personel gibi değerlendiriciler ilgili temizlik alanındaki bildirimleri karekod aracılığıyla sisteme yüklüyor. Yapılan bildirimler ilgili sekreterin e-postasına yönlendiriliyor ve takip edilebiliyor.

Sistem ayrıca genel sekreterlik tarafından oluşturulan bir denetim ekibiyle entegre çalışıyor. Denetim ekibi, 35 eğitim biriminde hem dijital kayıtlar üzerinden hem de sahada, belirli periyotlarda denetimler gerçekleştirerek uygulama birliğini ve zaman yönetimini kontrol ediyor.

Prof. Dr. Burak Efe, projenin amacının personel azaltmak olmadığını vurgulayarak, "Amacımız adil ve dengeli bir iş gücü kullanımının sağlanabilmesidir" ifadelerini kullandı. Model hem hizmet kalitesinin yükseltilmesini hem de kaynak kullanımında şeffaflık sağlamayı hedefliyor.

Modelin en önemli özelliklerinden biri ise kurum özelinde kurgulanmış olmaması; diğer yükseköğretim kurumlarına ve benzer kamu kurumlarına uyarlanabilir şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Bu nedenle çalışmanın, 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda hedeflenen ortak standartların ulusal düzeyde oluşturulmasına katkı sunabileceği değerlendiriliyor.

Çalışmanın devamı olarak memur pozisyonunda görev yapan personele yönelik norm kadro çalışmaları da sürüyor. Nihai hedef olarak akademik bilgi birikimini kamu yönetimine aktararak, bilimsel yöntemlere dayanan ve dijital teknolojilerle desteklenen bir personel yönetim modelinin yaygınlaştırılması gösteriliyor.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. BURAK EFE