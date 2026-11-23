AtaZeka'nın doğuşu ve tarihsel referans:

Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf’ın 1959 yılında Atatürk Üniversitesi’nde verdiği 'Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?' konferansı, bugün kurum içinde geliştirilen yerli yapay zekâ girişimine ilham kaynağı oldu. Aradan geçen yaklaşık 67 yıl sonra üniversitenin geliştirdiği AtaZeka, kurumun kendi bilgi ve belgelerinden beslenen bir platform olarak tanıtıldı.

Prof. Arf, 1959 tarihli çalışmasında makinelerin hesaplama gücüne rağmen insan beynine özgü estetik duygu ve özgür iradeyi taşıyamayacağına dikkat çekmişti. Bugün geliştirilen sistemin sorulan soruya nasıl bir yanıt sunduğu, projenin hem teknolojik hem de etik boyutlarını gündeme getiriyor.

geliştirme süreci ve ekip altyapısı:

Platform, yaklaşık 50 teknik personelin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak bir yıl içinde hayata geçirildi. AtaZeka, kurum içindeki belgeleri işleyip analiz edebilen, bu verilerden güvenilir içerik üretebilen bir sistem olarak önce üniversite mensuplarına ve personele sunuldu; öğrencilere açılmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serdar Aydın proje hakkında, 'Prof. Dr. Cahit Arf hocamızın 1959 yılında üniversitemizde dile getirdiği "Makine düşünebilir mi?" sorusuna aradığımız cevabın bir sonucu olarak AtaZeka ortaya çıktı. Yapay zekânın getirdiği riskleri göz önünde bulundurarak, kurum içinde yerli imkânlarla çalışan ve kurum bilgisinden beslenen bir sistem geliştirmeyi hedefledik' şeklinde konuştu.

teknik kapasite ve veri merkezi yatırımı:

AtaZeka'nın sağlıklı çalışması için kurum bünyesinde büyük bir donanım altyapısı planlandı. Üniversite, yapay zekâ uygulamalarının gerektirdiği kaynakları karşılamak üzere yaklaşık 10 bin sunuculuk veri merkezi yatırımını sürdürüyor. Kurulum ve donanım satın alım süreçleri devam etmekte olup, hedef önce öğrenciler sonra da ülke genelinde kullanım imkanı sunmak.

Bu altyapı, platformun görsel ve video üretimi, kitap yazımı, akademik araştırma, çeviri, simultane çeviri, yazılım geliştirme ve agentic görevleri yerine getirme gibi geniş bir yelpazede çalışmasına olanak sağlıyor.

uygulama alanları ve kampüs entegrasyonu:

AtaZeka, üniversitenin farklı sistemlerine entegre edilerek pratik uygulamalar sergiliyor. Güvenlik kameralarına entegre edilen sistem, kameralar üzerinden kişi sayısı, kıyafet, yaş ve cinsiyet analizi yapabiliyor; ayrıca plaka ve araç tanıma özellikleriyle kampüs güvenliğinin akıllı bir yapıya dönüştürülmesini hedefliyor.

Platform aynı zamanda bilgisayarlara kurulduğunda kullanıcıların verdiği görevleri yerine getirebilecek agentic yeteneklere sahip. Üniversite, mevcut kullanımda mensup ve personel için erişim sağlarken, ilerleyen dönemde öğrenciler ve daha geniş bir kullanıcı kitlesi için açmayı planlıyor.

Proje, üniversitenin kurumsal verilerini temel alarak geliştirildiği için veri güvenliği ve güvenilirlik açısından iç kaynaklı bir çözüm olarak öne çıkıyor; buna paralel olarak donanım yatırımları ve entegrasyon çalışmaları projenin ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KENDİ YAPAY ZEKÂ PLATFORMU ATAZEKA'YI GELİŞTİRDİ.