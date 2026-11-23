Atatürk Üniversitesi yerli yapay zekâ ataZeka projesini tanıttı:

Atatürk Üniversitesi, Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf’ın 1959 yılında verdiği "Makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir?" konferansının izlerini taşıyan bir adımla, kurum içi verilerle beslenen yerli yapay zekâ platformu AtaZekayı geliştirdi. Arf, yaklaşık 67 yıl önce yayımlanan çalışmasında makinelerin hesaplama gücünün arttığını, ancak insan beynindeki estetik duygu ve özgür irade gibi unsurların farklılık taşıdığını savunmuştu. Üniversitenin geliştirdiği platform ise o tartışmayı bugünün teknolojisiyle kurumsal ihtiyaçlara dönüştürmeyi amaçlıyor.

gelişim süreci ve ekip yapısı:

AtaZeka, üniversitenin mevcut doküman, eğitim materyali ve kurumsal bilgilerini temel alan bir yapay zekâ platformu olarak tasarlandı. Geliştirme sürecinde yaklaşık 50 teknik personelin bilgi ve tecrübesinden yararlanıldı; platform, bir yıl içinde kurum mensuplarının kullanımına sunuldu ve öğrenciler için de erişim genişletme çalışmaları sürüyor. Sistem kurum içindeki belgeleri işleyebiliyor, analiz edebiliyor ve güvenilir kaynaklardan derlenen bilgilere dayalı çıktı üretebiliyor.

donanım yatırımları ve ölçeklendirme:

Yapay zekâ uygulamalarının gerektirdiği işlem gücünü sağlamak amacıyla üniversite bünyesinde büyük bir veri merkezi yatırımı başlatıldı. Kurulum ve donanım satın alım süreçleri devam eden merkez, yaklaşık 10 bin sunuculuk kapasite hedefiyle planlanıyor. Kurum yetkilileri, kurulan veri merkezi ve temin edilecek donanımlar tamamlandığında AtaZeka'yı önce öğrencilere, ardından daha geniş çapta ülke genelinde kullanıma açmayı hedeflediklerini belirtiyor.

yetenekler ve kampüse entegrasyon:

AtaZeka, görsel ve video üretiminden kitap yazımına, akademik veritabanı taramalarından çeviri ve simultane çeviriye kadar çok sayıda fonksiyona sahip. Ayrıca yazılım geliştirme ve agentic görevleri yerine getirebilen platform, kullanıcının bilgisayarına entegre edildiğinde verilen görevleri otomatik olarak tamamlayabiliyor. Üniversitenin çeşitli bilgi sistemlerine entegre edilen AtaZeka, güvenlik kameraları üzerinden de anlamlı veri üretebiliyor.

Kamera görüntülerinden kişi sayısı, giyilen kıyafet, yaklaşık yaş ve cinsiyet gibi analizler yapabilen sistem; plaka ve araç tanıma yetenekleriyle kampüsün uçtan uca akıllandırılmasını amaçlıyor. Bu entegrasyon, hem güvenlik yönetimi hem de kampüs planlaması açısından kuruma yeni veri kaynakları sağlıyor.

kamuya açılma hedefi ve risk değerlendirmesi:

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Serdar Aydın, AtaZeka projesinin yerli imkanlarla ve kurum bilgisiyle çalışan bir platform olarak geliştirildiğini vurguluyor. Aydın, yapay zekânın yaygın kullanımıyla birlikte ortaya çıkan risklerin gözetildiğini belirterek, "Prof. Dr. Cahit Arf hocamızın 1959 yılında üniversitemizde dile getirdiği 'Makine düşünebilir mi?' sorusuna aradığımız cevabın bir sonucu olarak AtaZeka ortaya çıktı" dedi. Ayrıca platformun şu anda tüm mensuplar ve personel tarafından kullanılabildiği, öğrenciler için erişim çalışmaları ve altyapı yatırımlarının sürdüğü aktarıldı.

Üniversitenin geliştirdiği AtaZeka, geçmişin entelektüel mirasını günümüz teknolojisiyle birleştirerek kurum içi ihtiyaçlara yanıt vermeyi hedefliyor; aynı zamanda veri güvenliği ve kontrolü ön planda tutularak daha geniş kullanım olanakları değerlendiriliyor.

1959 yılında yapay zekâ üzerine verilen kongreden kendi yapay zekâsını geliştiren üniversiteye