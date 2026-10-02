Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu

Afyonkarahisar temsilcisi Ege bölgesi ikincisi oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının Ege Bölge Finali, Denizli’de gerçekleştirildi. Yarışmada Afyonkarahisar’ı temsil eden Erkmen Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğrencisi Ahmet Çakır, gösterdiği başarılı performansla bölge ikinciliğine layık görüldü.

yarışma detayı:

İl finalinde Afyonkarahisar birincisi olarak bölge finaline katılmaya hak kazanan Ahmet Çakır, Denizli’deki final oturumunda Kur’an-ı Kerim’i güzel okuyuşu, kıraati ve sahne performansıyla jüri üyelerinin beğenisini topladı. Jüri değerlendirmesi sonucunda genç hafız, Ege Bölgesi 2’nciliği derecesi elde etti.

kentin ve kurumun gururu:

Erkmen Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu, Çakır’ın başarısını aile, hocalar ve Afyonkarahisar halkı için önemli bir gurur kaynağı olarak değerlendirdi. Elde edilen derece, kursun eğitim kalitesi ve öğrencinin emeklerinin somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

Yarışmadaki bu başarı, hem bölgesel düzeyde hem de yerel topluluk açısından takdirle karşılandı; kurs yetkilileri ve aileler, genç hafızın gelecekteki eğitim ve hizmet yaşamında da benzer başarılar elde etmesi temennisinde bulundu.

KUR’AN-I KERİM’İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI EGE BÖLGE FİNALİ’NDE AFYONKARAHİSAR’I TEMSİL EDEN AHMET ÇAKIR BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.