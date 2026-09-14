Ağaç dibine düşen elmalar ev yapımı sirkeye dönüşüyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Hasan Soyugür, ağaçların dibine düşen ve piyasada düşük fiyata alıcı bulan elmaları çöpe gitmekten kurtarıp doğal sirke üretiminde değerlendiriyor. Soyugür, hem ekonomik kaybı azaltıyor hem de atık miktarını düşürüyor.

fiyatlar ve değerlendirme:

Soyugür, geçen yıl tüccara sattığı elma kurusunun son fiyatının 65 lira olduğunu, bu yıl ise elma kurusunun 35-40 lira bandına, ağaç diplerindeki elmaların ise yaklaşık 4 liraya kadar gerilediğini söylüyor. Düşen fiyatlar nedeniyle ağaç diplerinde kalan elmaların ekonomik olarak değerinin düştüğünü belirten üretici, bu meyveleri sirke yaparak değerlendirmeyi tercih ediyor.

sirke yapım yöntemi:

Hasan Soyugür, doğal sirke üretimini basit ve ulaşılabilir malzemelerle gerçekleştiriyor. Anlattığı yönteme göre; 5 litrelik cam veya plastik bidona 1 kilogram elma soyup doğranarak konuyor. Mayalanmayı başlatmak için bidona biraz nohut, bir parça ekmek, tuz, şeker ve 1 tatlı kaşığı bal ekleniyor.

Hazırlanan karışım güneşte tutuluyor ve Soyugür'e göre yaklaşık 15 gün içinde doğal sirkeye dönüşüyor. Bu süreç, hem pratik hem de ev koşullarında uygulanabilir olmasıyla dikkat çekiyor.

Soyugür, uyguladığı yöntemin yalnızca kendi ihtiyacını karşılamadığını, aynı zamanda yörede israfın önlenmesine katkı sağladığını vurguluyor. Ağaç diplerine düşen elmaların değerlendirilmesi, küçük üreticiler için ek gelir ya da ev ihtiyacı olarak geri dönüyor.

Hisarcık'ta çiftlik evinde sürdürülen bu uygulama, hem geleneksel gıda değerlendirme yöntemlerinin sürdürülebilirliğini hem de yerel ekonomiye küçük de olsa katkıyı gösteriyor.

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