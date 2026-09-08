Dolar 48,4557 +0,04%
Euro 56,3658 +0,19%
Bist 14.145,66 -0,04%
Altın Gram 6.942,87 -0,45%
EUR/USD 1,1628 +0,02%
Brent Petrol 97,78 +1,56%
--°

ağaçların gölgesinde endişe: Aksu yangını 21. saati geride bıraktı

Antalya Aksu'da 21 saat süren orman yangınına yüzlerce personel, uçak ve araçla müdahale sürüyor; çok sayıda hane ve hayvan tahliye edildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 15:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

ağaçların gölgesinde endişe: Aksu yangını 21. saati geride bıraktı

yangının seyrine genel bakış:

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak 21. saati geride bıraktı. Bölgede müdahale aralıksız devam ediyor; yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

müdahale ekipleri ve araç sayıları:

Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan yoğun kaynak ayrıldı. Bölgeye yönlendirilen ekip ve araç sayıları arasında 3 uçak, 9 helikopter, 1.037 personel, 165 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi ve 112 araç bulunuyor. Ekipler, rüzgârın yön değiştirmesi ve arazinin zorlukları nedeniyle kritik noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

tahliye ve sağlık durumu:

Yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim boşaltıldı. Tahliyeler şu şekilde gerçekleşti: Aksu Karaöz Mahallesi'nde 10 hane, 25 kişi; Yeşil Kahraman Mahallesi Yumuk mevkiinde 29 hane, 18 ahır, 105 kişi; Kepez Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane, 439 kişi; Aksu Yeşilkaraman Mahallesi'nde ise 40 haneden 151 kişi güvenli bölgelere taşındı. Yangından etkilenen toplam 8 kişi arasında 2 kişi bacağından yaralanma nedeniyle hastaneye nakledildi, 6 kişi ise ayakta tedavi edildi.

altyapı, hayvan tahliyesi ve yardım çalışmaları:

Kepez Belediyesi ekipleri hayvan tahliyelerinde görev aldı; çalışmalarda 3 kamyon ve 6 personel görevlendirildi. Yangının neden olduğu mobil iletişim kesintileri üzerine GSM operatörleri, bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırdı. Antalya Kızılay saha çalışmalarında 3 ikram aracı, 3 öncü araç, 9 personel ve 5 gönüllü ile alanda bulunarak 3.000 adet su, 500 kişilik ayran, 2.500 soda, 750 sandviç, 1.000 kişilik çorba/çay, 600 kruvasan ve 3.000 kek dağıtımı gerçekleştirdi.

AFAD Başkanlığı, müdahale desteği amacıyla çevre illerden takviye talep etti. Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Ayrıca yangın nedeniyle yaşanan elektrik arızalarından 2.329 hane etkilendi; yangının kontrol altına alındığı alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Defterdarlık ekiplerinin hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

vatandaşların anlattıkları:

Yeşilkaraman Mahallesi'nden İsmail Vural, 'Yangın saat dört civarlarında Karayöz mevkisinde başladı ve Yeşilkaramanlı'ya doğru geldi. Evlerimizi boşalttık. Hayvanlarımızı akşam aşağıdaki futbol sahasına götürdük, şu anda güvendeler. Sadece yukarıda bir ev yandı' dedi.

Karaöz Mahallesi'nden Ramazan Tatar ise 'Gece sabaha kadar da devam etti, daha da devam ediyor. Döşemaltına kadar ilerlediğini söylediler. Vallahi 1-2 ev yandı. Burada Karaman Köy, Havacalar, onlarda da biraz tehlike oldu. Tankerle hep dolu vaziyette duruyor' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yangının seyrine göre yeni tahliye kararları veya ek önlemler alınabileceğini, vatandaşların uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Antalya&#039;da yangının 21. saatinde vatandaşın tedirgin bekleyişi sürüyor

Antalya'da yangının 21. saatinde vatandaşın tedirgin bekleyişi sürüyor

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kozan'da orman yangınında bazı evler küle döndü
images

Lüleburgazda arılıklarda saha incelemesi: kovanlar ve üretim verileri yerinde de...
images

Geleceğe hazırlık: Gedik Piliç dayanıklılığı merkeze alıyor
images

Antalya'da Aksu yangını 21. saatte de sürüyor, tahliyeler devam ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eğitim ortamında güvenlik ihtiyacı: öğretmenlerin büyük çoğunluğu zorbalığa tanık

Kırsala 150 yeni yangın söndürme tankeriyle müdahale kapasitesi artırıldı

Niğde'de bir haftalık güvenlik çalışmaları açıklandı

Alevler yeşili kara örtüye çevirdi: Yaraş’ta 150 hektar zarar gördü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı