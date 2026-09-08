ağaçların gölgesinde endişe: Aksu yangını 21. saati geride bıraktı

yangının seyrine genel bakış:

Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak 21. saati geride bıraktı. Bölgede müdahale aralıksız devam ediyor; yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

müdahale ekipleri ve araç sayıları:

Söndürme çalışmalarına havadan ve karadan yoğun kaynak ayrıldı. Bölgeye yönlendirilen ekip ve araç sayıları arasında 3 uçak, 9 helikopter, 1.037 personel, 165 arazöz, 7 TOMA, 30 iş makinesi ve 112 araç bulunuyor. Ekipler, rüzgârın yön değiştirmesi ve arazinin zorlukları nedeniyle kritik noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

tahliye ve sağlık durumu:

Yangın nedeniyle çok sayıda yerleşim boşaltıldı. Tahliyeler şu şekilde gerçekleşti: Aksu Karaöz Mahallesi'nde 10 hane, 25 kişi; Yeşil Kahraman Mahallesi Yumuk mevkiinde 29 hane, 18 ahır, 105 kişi; Kepez Çamlıca Mahallesi'nde 175 hane, 439 kişi; Aksu Yeşilkaraman Mahallesi'nde ise 40 haneden 151 kişi güvenli bölgelere taşındı. Yangından etkilenen toplam 8 kişi arasında 2 kişi bacağından yaralanma nedeniyle hastaneye nakledildi, 6 kişi ise ayakta tedavi edildi.

altyapı, hayvan tahliyesi ve yardım çalışmaları:

Kepez Belediyesi ekipleri hayvan tahliyelerinde görev aldı; çalışmalarda 3 kamyon ve 6 personel görevlendirildi. Yangının neden olduğu mobil iletişim kesintileri üzerine GSM operatörleri, bölgeye mobil baz istasyonu araçları konuşlandırdı. Antalya Kızılay saha çalışmalarında 3 ikram aracı, 3 öncü araç, 9 personel ve 5 gönüllü ile alanda bulunarak 3.000 adet su, 500 kişilik ayran, 2.500 soda, 750 sandviç, 1.000 kişilik çorba/çay, 600 kruvasan ve 3.000 kek dağıtımı gerçekleştirdi.

AFAD Başkanlığı, müdahale desteği amacıyla çevre illerden takviye talep etti. Konya, Isparta ve Burdur İl AFAD Müdürlükleri ile Konya, Karaman ve Isparta belediyelerine ait ekipler ile Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti. Ayrıca yangın nedeniyle yaşanan elektrik arızalarından 2.329 hane etkilendi; yangının kontrol altına alındığı alanlarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Defterdarlık ekiplerinin hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

vatandaşların anlattıkları:

Yeşilkaraman Mahallesi'nden İsmail Vural, 'Yangın saat dört civarlarında Karayöz mevkisinde başladı ve Yeşilkaramanlı'ya doğru geldi. Evlerimizi boşalttık. Hayvanlarımızı akşam aşağıdaki futbol sahasına götürdük, şu anda güvendeler. Sadece yukarıda bir ev yandı' dedi.

Karaöz Mahallesi'nden Ramazan Tatar ise 'Gece sabaha kadar da devam etti, daha da devam ediyor. Döşemaltına kadar ilerlediğini söylediler. Vallahi 1-2 ev yandı. Burada Karaman Köy, Havacalar, onlarda da biraz tehlike oldu. Tankerle hep dolu vaziyette duruyor' ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yangının seyrine göre yeni tahliye kararları veya ek önlemler alınabileceğini, vatandaşların uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Antalya'da yangının 21. saatinde vatandaşın tedirgin bekleyişi sürüyor