Ağın Beyazı'nda hasat hız kesmiyor: hedef 80 bin ton rekolte

Ağın Beyazı'nda hasat hız kesmiyor

Elazığ'ın coğrafi işaret tescilli üzümü Ağın Beyazında hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Kentin bağlarında üreticiler sabahın erken saatlerinden itibaren salkımları topluyor; Güzelyalı ve çevre köylerdeki çalışmalar yoğunluk kazanmış durumda.

Bağlarda yoğun tempo:

Yurtbaşı beldesine bağlı Güzelyalı köyünde ailesiyle bağcılık yapan Beytullah Efe, daha önce başlayan hasadın bağlarda sürdüğünü belirtti. Efe, bu yılki verim için 80 bin ton rekolte beklediklerini aktardı ve üretim miktarına ilişkin verileri köydeki mesailerle eş zamanlı paylaştı.

Dağıtım ağı ve beklentiler:

Efe, ürünün iri salkım, iri tane, şeffaf ve lekesiz olduğunu vurgulayarak, hasadın yalnızca Elazığ içinde değil, Türkiye’nin pek çok yerine gönderildiğini söyledi. Üreticiler toplama, sınıflama ve sevkiyat hazırlıklarını sürdürüyor; sezon sonunda beklenen rekolteye göre satış planlamaları yapılacak.

ELAZIĞ’IN TESCİLLİ LEZZETLERİNDEN "AĞIN BEYAZI" ÜZÜMÜNDE HASAT TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR. BÖLGEDEKİ KÖYLERDE BU SEZON 80 BİN TON REKOLTE HEDEFLENİYOR