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Osmangazi pazarlarında düzenli denetimle güvenli alışveriş sağlanıyor

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki 57 pazar alanında yıl boyunca süren denetimlerle güvenli, sağlıklı ve düzenli alışveriş sağlıyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Osmangazi pazarlarında düzenli denetimle güvenli alışveriş sağlanıyor

Osmangazi Belediyesi pazar denetimlerini sürdürüyor

Osmangazi Belediyesi, semt pazarlarında vatandaşların güvenli, kaliteli ve huzurlu alışveriş yapabilmesi için denetimlerini haftanın her günü aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde bir hafta içinde kurulan toplam 57 pazar alanı, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetim Ekip Amirliği personelleri tarafından düzenli olarak kontrol ediliyor.

denetim kapsamı ve uygulamalar:

Yapılan denetimlerde öncelik, tüketicinin aldatılmasını engellemek ve pazar ortamının güvenli olmasını sağlamak üzerine kuruluyor. Ekipler, alışveriş sırasında müşterilerin geçişini engelleyen uygulamalar, pazarcıların müşterilere karşı kaba davranışları, fiyat etiketi bulunmaması ve hileli tartı ile satış gibi ihlalleri titizlikle inceliyor. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen esnaf hakkında gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Denetimler hem planlı hem de habersiz şekilde gerçekleştiriliyor; ekipler ürünlerin tartı kontrollerini yapıyor, etiketlerde yanıltıcı uygulama olup olmadığını inceliyor ve satışta kullanılan ışıkla ürünün gerçek görünümünün farklı gösterilip gösterilmediğini kontrol ediyor. Ayrıca pazar içindeki geçiş yollarının açık olup olmadığı denetlenerek vatandaşların rahat ve güvenli hareket etmeleri sağlanıyor.

vatandaş memnuniyeti ve sürdürülebilirlik:

Zabıta ekipleri son olarak ilçe genelindeki pazar alanlarını tek tek ziyaret ederek kurallara uymayan esnafı uyardı ve eksikliklerin giderilmesini sağladı. Denetimlerin, vatandaşların güvenli, kaliteli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesine imkan tanıdığı belirtildi. Vatandaşlar yapılan düzenli kontrollerden memnuniyet duyduklarını, herhangi bir mağduriyet yaşamadan gönül rahatlığıyla alışveriş yaptıklarını söyleyerek Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerine teşekkür etti.

"Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimleri hem planlı hem de habersiz şekilde gerçekleştiriyoruz. Osmangazi ilçesi genelindeki tüm pazar alanlarında kontrol ve denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Denetimlerimiz kapsamında vatandaşlarımızın pazarcı esnafından satın aldıkları ürünlerin tartı kontrollerini yapıyor, etiketlerde herhangi bir yanıltıcı uygulama olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşları kandırmaya yönelik davranışlar, ürünlerin gerçek rengini ve görünümünü farklı göstererek satış yapılmasına neden olan ışık hileleri de ekiplerimiz tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca pazar alanlarında vatandaşlarımızın rahat ve güvenli şekilde hareket edebilmeleri için geçiş yollarının açık olup olmadığını da denetliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuşan Hasan Yol, denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini vurguladı.

Osmangazi&#039;de güvenli alışveriş için pazarlarda sıkı denetim

Osmangazi'de güvenli alışveriş için pazarlarda sıkı denetim

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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