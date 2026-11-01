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Antalya'dan Alanya'ya ulaşım 36 dakikaya inecek, yıllık tasarruf 23,9 milyar lira

Antalya-Alanya Otoyolu tamamlandığında mevcut 2,5 saatlik yolculuk 36 dakikaya inecek; proje yıllık 23,9 milyar lira tasarruf ve 47 bin ton azalma sağlayacak.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Antalya'dan Alanya'ya ulaşım 36 dakikaya inecek, yıllık tasarruf 23,9 milyar lira

Antalya-Alanya otoyolu projesinin önemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu ile bölgedeki ulaşım talebine kalıcı çözüm getireceklerini açıkladı. Proje, turizm sezonundaki yoğunluğun hafifletilmesi ve seyahat konforunun artırılmasını hedefliyor.

projenin teknik kapsamı:

Bakan Uraloğlu, hattın Serik Kavşağı’ndan başlayıp Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda sona ereceğini belirtti. Proje ana gövdesi her iki yönde üçer şeritli, bağlantı yolları ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olarak planlandı. Uraloğlu, "84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometrelik otoyol inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güzergâhta Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak yer alacak. Ayrıca proje 4 bin 604 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadük içeriyor; bu yapılar hattın sürekliliğini ve güvenliğini sağlayacak.

işlerin ilerleyişi ve altyapı detayları:

Uraloğlu projenin güncel durumuna ilişkin, "Proje genelinde yüzde 35 fiziki ilerleme sağladık" bilgisini verdi. 3 tünelde kazı destekleme işlerinin tamamlandığı ve bu tünellerde nihai beton imalatlarına başlandığı; diğer 2 tünelde ise kazı destekleme çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Viyadüklerde 16 yapıdan 15'inde çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Projede ayrıca 17 altgeçit, 10 üstgeçit, 7 köprü ve 48 menfez inşası da yer alıyor; bu unsurlar bölgenin yerel ulaşım ağlarıyla entegrasyonunu güçlendirecek.

beklenen etki ve ekonomik kazanç:

Otoyolun işletmeye alınmasıyla Antalya-Alanya arasındaki mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya ineceği hesaplanıyor; bu, mevcut rotada 114 dakika tasarruf anlamına geliyor. Özellikle turizm döneminde trafik yoğunluğunun azalması ve erişim süresinin kısalması öne çıkan faydalar arasında.

Ekonomik açıdan Uraloğlu, projenin "yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağını" ifade etti. Ayrıca otoyolun hizmete alınmasıyla karbon salınımının yıllık 47 bin ton azalmasının öngörüldüğü bildirildi.

Ulaştırma yatırımının, bölge turizmi ve yerel ekonomiye sağlayacağı hız, konfor ve maliyet avantajları projeyi stratejik bir altyapı hamlesi haline getiriyor. Bakanlığın paylaştığı ilerleme rakamları, çalışmaların belirgin bir hızla sürdüğünü gösteriyor.

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU’NUN TAMAMLANMASIYLA MEVCUT GÜZERGAHTA 2,5 SAAT SÜREN SEYAHAT SÜRESİ 36...

ANTALYA-ALANYA OTOYOLU’NUN TAMAMLANMASIYLA MEVCUT GÜZERGAHTA 2,5 SAAT SÜREN SEYAHAT SÜRESİ 36 DAKİKAYA DÜŞECEK

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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