Dijitalde çocuk önceliği: sosyal medyada yeni yaş sınırlaması ve doğrulama

Bakanın mesajı ve düzenlemenin amacı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin yürürlüğe giren yönetmelikle çocukların üstün yararının gözetileceğini açıkladı. Bakan Göktaş, düzenlemenin amacını çocuk dostu dijital ekosistem oluşturmak olarak tanımladı ve bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Neler değişiyor:

Yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. 15-18 yaş arasındaki gençler ise hesap açabilecek ancak bu yaş grubuna yönelik hizmetler platformlar tarafından ayrıştırılmış şekilde sunulacak. Ayrıca platformların, ebeveynlerin kullanabileceği kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sağlaması zorunlu hale getirildi.

Uygulama ve yaş doğrulama:

Bakanlık açıklamasına göre yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulaması zorunlu olacak; mevcut hesaplar içinse bu işlemin tamamlanması için süre verildi. Mevcut hesaplarda yaş doğrulaması işlemleri 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlanacak. Yaş doğrulama için sadece http://turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulaması kullanılacak, açıklamada bu iki adresin dışındaki hiçbir adres veya uygulama üzerinden doğrulama yapılamayacağı belirtildi.

Bakanlığın duyurusunda, düzenlemenin uygulama ayrıntıları ve platformlarla iş birliği süreçlerinin takip edileceği; ebeveyn kontrol araçlarının etkinliği ve denetiminin önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada yer alan süre ve doğrulama mekanizmaları, mevcut kullanıcıların da yeni kurallara uyum sağlaması için net bir takvim sunuyor.

BAKAN GÖKTAŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN, YÜRÜRLÜĞE GİREN 15 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINI SINIRLANDIRACAK YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU