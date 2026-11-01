Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Dijitalde çocuk önceliği: sosyal medyada yeni yaş sınırlaması ve doğrulama

Bakan Göktaş, 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti verilmeyeceğini; 15-18 yaşa ayrıştırılmış hizmet ve e-Devlet yaş doğrulamasını duyurdu.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Dijitalde çocuk önceliği: sosyal medyada yeni yaş sınırlaması ve doğrulama

Bakanın mesajı ve düzenlemenin amacı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya kullanımına ilişkin yürürlüğe giren yönetmelikle çocukların üstün yararının gözetileceğini açıkladı. Bakan Göktaş, düzenlemenin amacını çocuk dostu dijital ekosistem oluşturmak olarak tanımladı ve bunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Neler değişiyor:

Yürürlüğe giren yönetmelik uyarınca 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. 15-18 yaş arasındaki gençler ise hesap açabilecek ancak bu yaş grubuna yönelik hizmetler platformlar tarafından ayrıştırılmış şekilde sunulacak. Ayrıca platformların, ebeveynlerin kullanabileceği kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sağlaması zorunlu hale getirildi.

Uygulama ve yaş doğrulama:

Bakanlık açıklamasına göre yeni açılacak hesaplar için yaş doğrulaması zorunlu olacak; mevcut hesaplar içinse bu işlemin tamamlanması için süre verildi. Mevcut hesaplarda yaş doğrulaması işlemleri 31 Mart 2027 tarihine kadar tamamlanacak. Yaş doğrulama için sadece http://turkiye.gov.tr adresi ve resmi e-Devlet uygulaması kullanılacak, açıklamada bu iki adresin dışındaki hiçbir adres veya uygulama üzerinden doğrulama yapılamayacağı belirtildi.

Bakanlığın duyurusunda, düzenlemenin uygulama ayrıntıları ve platformlarla iş birliği süreçlerinin takip edileceği; ebeveyn kontrol araçlarının etkinliği ve denetiminin önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada yer alan süre ve doğrulama mekanizmaları, mevcut kullanıcıların da yeni kurallara uyum sağlaması için net bir takvim sunuyor.

BAKAN GÖKTAŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN, YÜRÜRLÜĞE GİREN 15 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA...

BAKAN GÖKTAŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN, YÜRÜRLÜĞE GİREN 15 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINI SINIRLANDIRACAK YENİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocasinan’da hububat tesisiyle çiftçinin emeğine değer katılıyor
images

Oda Orkestrası yeni sezonda türk besteciler ve Bursa’nın genç solistlerine öncel...
images

Melikgazi'de yerel lezzetin günü: elma şöleni çarşıyı canlandırdı
images

Kayseri'de doğal pazar hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürdü: 10 ton 79...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'yı yeniden yazıyoruz: yatırım, dayanışma ve ziyaret çağrısı

Hersek Lagünü kuş gözlem alanı bakım ve devir çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı

Bingöl'de ağaçlar sonbaharın renk paletini sergiliyor

Plastikten notalara: Muratpaşa'da çevre için düzenlenen konser

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme