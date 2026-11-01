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Pazarların her adımında güvenlik: Osmangazi zabıtasından sıkı denetim

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki 57 pazarı haftanın her günü denetleyip etiket, tartı ve geçiş yolu kontrollerini titizlikle yürütüyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Pazarların her adımında güvenlik: Osmangazi zabıtasından sıkı denetim

Osmangazi'de pazar alanlarında düzenli ve yoğun denetim

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların semt pazarlarında güvenli, kaliteli ve huzurlu alışveriş yapabilmesi için denetimlerini haftanın her günü aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde bir hafta içinde kurulan toplam 57 pazar alanı, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetim Ekip Amirliği personelleri tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyor.

Denetimlerin odağı ve uygulama:

Denetimler sırasında zabıta ekipleri, geçiş yollarını tıkayan stantlara, müşterilere karşı kaba davranan esnafa, fiyat etiketi bulundurmayan veya hileli satış yapanlara karşı titiz kontroller gerçekleştiriyor. Ekipler, pazarcıların kullandığı tartıların doğruluğunu ölçüyor, etiketlerde yanıltıcı uygulama olup olmadığını inceliyor ve satışta ışık gibi yöntemlerle ürünlerin görünümünü farklı gösteren uygulamalara karşı önlem alıyor. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen esnafa gerekli idari işlemler uygulanıyor.

Vatandaş memnuniyeti ve denetimlerin sürdürülmesi:

Denetimler, pazar alanlarında vatandaşların rahat ve güvenli şekilde hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor. Osmangazi Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimleriyle ilgili memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, herhangi bir mağduriyet yaşamadan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabildiklerini belirterek çalışmalardan dolayı ekipleri takdir edip teşekkür ediyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Pazar Denetim Ekip Amirliği personeli Hasan Yol da konuyla ilgili, "Vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla denetimleri hem planlı hem de habersiz şekilde gerçekleştiriyoruz. Osmangazi ilçesi genelindeki tüm pazar alanlarında kontrol ve denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Denetimlerimiz kapsamında vatandaşlarımızın pazarcı esnafından satın aldıkları ürünlerin tartı kontrollerini yapıyor, etiketlerde herhangi bir yanıltıcı uygulama olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşları kandırmaya yönelik davranışlar, ürünlerin gerçek rengini ve görünümünü farklı göstererek satış yapılmasına neden olan ışık hileleri de ekiplerimiz tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca pazar alanlarında vatandaşlarımızın rahat ve güvenli şekilde hareket edebilmeleri için geçiş yollarının açık olup olmadığını da denetliyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

Zabıta ekiplerinin pazar alanlarındaki denetimleri yıl boyunca devam edecek ve uygulanan kontroller sayesinde ilçe sakinlerinin daha güvenli ve düzenli bir pazar deneyimi yaşaması hedefleniyor.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN SEMT PAZARLARINDA GÜVENLİ, KALİTELİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE...

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, VATANDAŞLARIN SEMT PAZARLARINDA GÜVENLİ, KALİTELİ VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE ALIŞVERİŞ YAPABİLMESİ AMACIYLA DENETİMLERİNİ HAFTANIN HER GÜNÜ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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