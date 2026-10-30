Ağların ütopyası: Ali İrgin'in Sonsuzluk Ağları sergisi SANKO Sanat Galerisi'nde

Ali İrgin'in 'Sonsuzluk Ağları' sergisi açıldı

SANKO Sanat Galerisi'nde açılan 'Sonsuzluk Ağları' sergisi, ressam Ali İrgin'in ağ temasını merkeze alan üretimini Gaziantepli sanatseverlerle buluşturuyor. Açılış töreninde konuşan İrgin, sanat yolculuğunda denemeye ve yenilik arayışına vurgu yaparak 'Yapılmamışı yapmak, denenmemişi denemek için yoğun bir çaba içindeydim' dedi ve serginin izleyiciyi farklı okumalara davet ettiğini belirtti.

ağların ortaya çıkışı ve çalışma yöntemi:

İrgin, ağ temasının serüvenini bir anıyla anlatıyor: ulusal ölçekli bir resim yarışmasına hazırlanırken yarım kalan bir kompozisyon üzerinde düşünürken atölye dışında karşılaştığı yırtık bir ağın, üretim sürecinin yönünü değiştirdiğini aktardı. 'O anda kafamda şimşekler çakmaya başladı ve yırtık ağı aldığım gibi atölyeye koştum. Aradığım malzemeyi bulmuştum galiba' sözleri, eserlerdeki ani ilham anını özetliyor.

Tekniğine ilişkin olarak İrgin, ağları tuvale presleme yöntemiyle uyguladığını, böylece ağların dokusunu ve izlerini doğrudan yüzeyde görünür kıldığını anlatıyor. Bu yaklaşımda ağlar bazen figürlerin çevresini saran bir yapı, bazen bağımsız bir imge, bazen de iç içe geçmiş yarı soyut kompozisyonların merkezi haline geliyor. Sanatçı süreç boyunca ağların içine portreler, hayvan figürleri ve kalabalık insan grupları yerleştirdiğini; kimi zaman da çer-çöp unsurlarının ağırlık kattığını söylüyor.

eserlerin teması ve izleyici çağrısı:

İrgin, ağların çocukluktan bu yana süregelen bir uğraşın bilinçaltından bilinçli ifadeye dönüşmesinin örneği olduğunu vurguluyor. Sanatçıdan aktarılan, 'Peki, soyut kompozisyonlarımda gördüğünüz ağlar, bildiğimiz balık ağları mı? Tabii ki hayır. Başlangıçta sanatımı şekillendiren balık ağları olsa da gelinen noktada bu ağlar artık benim sanatım oldu' ifadeleri, ağların hem kişisel hem de evrensel bir dile evrildiğini gösteriyor.

İrgin, yeni ağ metaforuyla izleyiciyi duygu ve düşüncelerinde bir içsel yolculuğa çıkarmayı hedefliyor; ağların 'henüz gerçekleşmemiş, denenmemiş ve yaşanmamış bir ütopya' sunduğunu ve her izleyicinin kendi rotasını belirleyebileceğini belirtiyor. Sanatçı, 'İşte ben size ağlarla entelektüel bir ütopyada hayal etme ve yaşama iksirini sunuyorum' sözleriyle serginin izleyici ilişkisini özetliyor.

Sergide yer alan kompozisyonlar ağın plastik dil ve üslup olarak nasıl farklı metaforlara dönüştüğünü gözler önüne seriyor; her tuvaldeki çizgi ve düğüm, sanatçının tanımıyla 'evrenin sonsuz dokusunda kendi yankısını arıyor'.

sergi düzeni, katılım ve ziyaret bilgileri:

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, İrgin'i konuk etmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti ve Gaziantep'teki sanatseverleri ve sanatçıları sergiyi gezmeye çağırdı. Konuşmaların ardından açılışa katılanlar, sanatçının açıklamaları eşliğinde eserleri inceledi.

Galeride yer alan 25 özgün çalışmadan oluşan sergi, sanatçının ağlarla yürüttüğü araştırma ve üretim sürecinin belli başlı örneklerini sunuyor. İrgin'in çalışmaları, plastik ve kavramsal açıdan izleyiciye farklı okuma olanakları tanıyor.

Sergi, SANKO Sanat Galerisi'nde 13 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak. Açılış ve eserler hakkında yapılan konuşmalar, sanatçının üretim sürecine dair doğrudan yorumlarının dinlenmesine olanak sağladı.

sanatçının arka planı:

Ali İrgin, 1987 yılında Elazığ'ın Arıcak ilçesinde doğdu. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı'ndan 2012 yılında mezun olan sanatçı, bugüne dek sekiz kişisel sergi açtı ve çok sayıda yarışmalı ile karma sergiye katıldı. Ulusal ve uluslararası sanat çalıştaylarına katılımı bulunan İrgin'in ağlar üzerine yürüttüğü çalışmalarına ilişkin röportajları Kültür ve Sanat Sitesi, Ankara Life, Anadolu Life, Anatolia ve Güney Rüzgârı dergilerinde yayımlandı.

İrgin'in eserleri yurt içi ve yurt dışındaki resmî ve özel koleksiyonlarda yer alıyor ve sanatçı çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürüyor. 'Sonsuzluk Ağları'nı sınırları reddeden, başlangıcı ve sonu olmayan boyutsal bir yolculuk olarak yorumlayan İrgin, sergiyle hem kişisel bir anlatıyı hem de izleyici odaklı bir deneyimi hedefliyor.

RESSAM ALİ İRGİN, SANKO SANAT GALERİSİNDE "SONSUZLUK AĞLARI" TEMALI RESİM SERGİSİ AÇTI.