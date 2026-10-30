Sincan'da 103 yıllık cumhuriyet birlik ve coşkuyla anıldı

Sincan'da cumhuriyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi:

Sincan Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kent genelinde düzenlediği etkinliklerle kutladı. Rüstem Altunbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Cumhuriyet'in anlam ve önemine vurgu yapıldı ve ilçede bayram heyecanı yoğun şekilde hissedildi.

Programda çocuklar ve kültürel etkinlikler öne çıktı:

Etkinlik kapsamında Cumhuriyet temalı şiir dinletileri, dans gösterileri ve çeşitli sahne etkinlikleri gerçekleştirildi. Sincan Belediyesi kreşlerinde eğitim gören miniklerin gösterileri büyük beğeni topladı. Ayrıca yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikaları takdim edilerek genç yaşta edinilen başarılar kutlandı.

Belediye başkanından birlik ve tarihe vurgu:

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Cumhuriyet'in zorlu şartlarda kazanıldığına dikkat çekerek katılımcılara yönelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu coğrafyada bin yıllık bir geçmişimiz var. Bin yıldır burası bize vatan olmuş. Bu serüvende çok çeşitli zorluklarla karşılaştık ama bir şeyden ödün vermedik, bağımsızlığımızdan asla geri adım atmadık. İnancımızdan geri adım atmadık. Vatanımızdan, bayrağımızdan, ezanımızdan geri adım atmadık. Biz başkaları gibi güçlü diye kimseye boyun eğmeyiz, onların değirmenine su taşımayız. Biz son bir fert kalıncaya kadar vatan için, bayrak için savaşmaya devam ederiz. Tarihin kritik zamanlarında böyle büyük insanlar gelir lider olur. Osman Gazi gelir bir beylik kurar, Orhan Gazi o beyliği alır devlet yapar. Fatih Sultan Mehmet gelir o devleti imparatorluk yapar. Kanuni gelir o imparatorluğu dünyaya hükmeden bir güç haline getirir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gelir, Türkiye ismiyle yeni bir devlet kurar. Tüm büyüklerimizi bu memlekete, bu millete, bu tarihe hizmet etmiş bütün devlet adamlarımızı, fikir adamlarımızı, sanat adamlarımızı hayırla yad ediyorum. Rabbim onların kıymetini bilmeyi, bu ülkeye gereği gibi sahip çıkmayı, çok daha yükseklere çıkarmayı bize ve çocuklarımıza nasip etsin".

Program, vatandaşların yoğun ilgisi ve coşkulu katılımıyla son buldu. Sincan'daki kutlamalar, Cumhuriyet değerlerinin genç nesillere aktarılması ve toplumsal birlik mesajlarının pekiştirilmesi amacıyla planlanan etkinliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

SİNCAN BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NIN 103'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI.