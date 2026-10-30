Diyarbakır’ın sürdürülebilir turizm vizyonu Güney Kore’de paylaşım buldu

Diyarbakır’ın sürdürülebilir turizm yaklaşımı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini, Dünya Hümanist Kentler Ağı (WHCN)nın 2. Genel Kurulu'na Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Tekin temsil etti. Genel kurul 29-31 Ekim tarihlerinde Güney Kore'nin Andong kentinde, Değişen Bir Dünyada Kalıcı Olan Nedir? temasıyla gerçekleştirildi.

Kültürel miras ve yerel ekonomi ilişkisi:

Genel kurul kapsamında düzenlenen Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm oturumunda Tekin, Diyarbakır’ın turizm stratejisini uluslararası katılımcılarla paylaştı. Sunum, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerinin korunmasını temel alırken, bu mirasın korunmasının yerel kalkınmayı destekleyecek biçimde planlanmasına odaklandı.

Stratejinin uygulanması ve hedefleri:

Tekin, vizyonun merkezine yerel üreticilerin, esnafın ve mahallelerin turizm faaliyetlerinden daha fazla yararlanmasını koyduğunu vurguladı. Bu yaklaşımda amaç, kültürel mirasın korunması ile ekonomik kalkınmayı birlikte ele alarak turizmin sağladığı faydanın kentin geneline yayılmasını sağlamaktır.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ÜYESİ OLDUĞU DÜNYA HÜMANİST KENTLER AĞININ GÜNEY KORE’DE DÜZENLENEN 2. GENEL KURULUNA KATILAN GENEL SEKRETER YARDIMCISI ÖZLEM TEKİN, KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINI VE YEREL EKONOMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNİ ESAS ALAN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VİZYONUNU PAYLAŞTI.