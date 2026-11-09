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İklim değişikliğine karşı raylarda akıllı erken uyarı sistemi

RAYSİS ile 425 noktada ray sıcaklıkları anlık izlenecek; kritik eşiklerde otomatik alarm verilip trenlere ASELSAN telsizleriyle uyarı gönderilecek.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Aslı Han

İklim değişikliğine karşı raylarda akıllı erken uyarı sistemi

Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) hayata geçiriliyor:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyurulan projede, iklim değişikliğinin demiryolu altyapısına getirdiği sıcaklık kaynaklı risklere karşı merkezî bir izleme ağı kurulacak. Proje, TCDD Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde yürütülüyor ve amaç altyapının dayanıklılığını artırmak ile trafik emniyetini güçlendirmek olarak açıklandı.

Nasıl çalışacak ve hangi veriler toplanacak:

RAYSİS kapsamında Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıkları anlık olarak ölçülecek ve elde edilen veriler sürekli kayıt altına alınacak. Ölçümler merkezi sistemde toplanarak saatlik, günlük, aylık ve yıllık periyotlarda raporlanabilecek; ayrıca ihtiyaca göre farklı zaman aralıklarında analizler yapılabilecek. Sistemin iletişimi, uzun menzilli kablosuz haberleşme teknolojisi LoRaWAN üzerinden sağlanacak ve veriler ilgili birimlerde izlenecek.

Kritik eşikler, alarm ve uyarı mekanizması:

Ray sıcaklıklarının önceden belirlenen eşik değerleri aşması durumunda sistem otomatik alarm oluşturacak. RAYSİS verileri Eryaman YHT Garında bulunan mevcut ASELSAN Ana Yönetim Sistemine entegre edilerek Eryaman İzleme Merkezi ve TCDD Bölge Müdürlükleri tarafından takip edilecek. Kritik sıcaklıklarda ise trenlerdeki ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden doğrudan ilgili seferlere uyarı gönderilecek, böylece operasyonel önlemler hızla devreye alınabilecek.

Uraloğlu, sistemin geçmiş dönem verileri üzerinden de analiz yapılmasına imkân tanıyacağını belirterek, bu sayede sıcaklık kaynaklı risklerin önceden tespit edilip önleyici tedbirlerin zamanında alınabileceğini vurguladı. RAYSİS'in devreye girmesiyle demiryolu trafik emniyetinin artması ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı altyapının daha dirençli hale gelmesi hedefleniyor.

İklim değişikliğine karşı demiryollarında akıllı erken uyarı sistemi

İklim değişikliğine karşı demiryollarında akıllı erken uyarı sistemi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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