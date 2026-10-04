Ağrı Dağı erken kış habercisi oldu: zirve 3 bin metreden itibaren beyaza büründü

Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

İlkbahar ve yaz mevsiminde etkili olan yağışların ardından sıcaklıkların düşmesiyle birlikte 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'nda kar etkili oldu. Dağın yaklaşık 3 bin metreden itibaren zirveye kadar olan bölümünde oluşan beyaz örtü, soğuyan hava koşullarının sonucu olarak gözlemlendi.

kar yağışının oluşumu ve kapsamı:

Sıcaklık düşüşüyle beraber yüksek kesimlerde yağmur karaya dönüştü ve Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı'nın büyük bölümü kısa sürede karla kaplandı. Yer yer yoğunlaşan beyaz örtü, dağın siluetini değiştirdi ve zirve hattında karlı bir koridor oluşturdu.

görüntüler ve yerel manzara:

Karla kaplanan yamaçlar, Iğdır kent merkezinden de net şekilde izlendi; şehir merkezinden çekilen kareler dağın beyaza bürünmüş profilini ortaya koydu. Bölgedeki bu görünüm, mevsim geçişlerinin hafif form değişikliklerini ve yüksek rakımlarda etkili olan ani sıcaklık düşüşlerini gözler önüne serdi.

5 BİN 137 RAKIMLI AĞRI DAĞI, HAVALARIN SOĞUMASININ ARDINDAN 3 BİN RAKIMA KADAR BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI VE IĞDIR ŞEHİR MERKEZİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ.