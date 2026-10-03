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Ağrı polisi, iki suçtan kesinleşen 20 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahsı adreste yakaladı

Ağrı'da yürütülen etkin çalışma sonucu, 'bina içi hırsızlık' ve 'hükümlü kaçması' suçlarından 20 yıl 10 ay 10 gün cezası bulunan Ö.K. yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ağrı polisi, iki suçtan kesinleşen 20 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan şahsı adreste yakaladı

operasyon ve tespit:

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından toplam 20 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K.'nin adresi tespit edildi.

operasyon ve yakalama:

Cumhuriyet savcılığından alınan karar doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.K.'yi yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

adli süreç ve teslim:

Adli makamlara sevk edilen Ö.K. hakkında tutuklama kararı verildi ve işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

AĞRI’DA 20 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

AĞRI’DA 20 YIL 10 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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