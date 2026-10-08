Ağrı'da 171 okula 22 bin 200 spor malzemesiyle okullarda sportif atılım

Ağrı'da okulların spor altyapısı güçlendirildi

AGAH (Ağrılı Gençler Aktif Hayatlar) Projesi kapsamında il genelinde 171 ilkokul, ortaokul ve liseye yönelik geniş çaplı bir spor ekipmanı dağıtımı gerçekleştirildi. Törenle teslim edilen malzemelerle öğrencilerin spora erişiminin artırılması ve okulların sportif imkânlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

malzeme dağılımı ve kapsam:

Proje kapsamında toplam 22.200 adet spor malzemesi temin edildi; bu ekipmanlar 62 farklı kalemden oluşuyor. Paketlerde futbol, basketbol, voleybol ve hentbol toplarının yanı sıra badminton, masa tenisi takımları, jimnastik malzemeleri ve çeşitli antrenman ekipmanları yer aldı. Dağıtım çalışması, Ağrı Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törenle okullara teslim edilerek başlatıldı.

fiziki alanlar ve hedeflenen branşlar:

Proje kapsamında, özellikle spor salonu bulunmayan okullara öncelik verildi; kullanılmayan veya uygun durumdaki oda ve salonların değerlendirilmesiyle 11 okulda yeni spor alanları oluşturuldu. Bu alanlarda güreş, judo, karate, tekvando, cimnastik ve masa tenisi gibi branşlarda öğrencilere eğitim ve faaliyet imkânı sağlanması planlanıyor.

Valilik himayesinde yürütülen çalışmanın koordinasyonunda İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü görev aldı. Törende konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, projenin amacını çocuk ve gençlerin sporla daha fazla buluşması olarak özetleyerek, her köy ve mahallede gençlerin spor yapabileceği imkânların sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Bozkurt, projenin kaynak ihtiyacının da altını çizerek dağıtılan desteğin yaklaşık 15 milyon TL değerinde olduğunu belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ise dağıtılan ekipmanların beden eğitimi derslerinde ve okul dışı sportif faaliyetlerde etkin şekilde kullanılacağını, projenin öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

AGAH PROJESİ KAPSAMINDA 171 OKULA 22 BİN 200 SPOR MALZEMESİ ULAŞTIRILDI.