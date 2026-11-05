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Niğde'de mutfakta ortaklık: özel ihtiyaçlı kursiyerler gastronomiyle güçleniyor

Niğde Halk Eğitimi Merkezi'nin gastronomi atölyesinde özel ihtiyaçlı kursiyerler hazırlık ve sunumda aktif rol alarak iletişim ve iş birliğini geliştiriyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Niğde'de mutfakta ortaklık: özel ihtiyaçlı kursiyerler gastronomiyle güçleniyor

atölye uygulaması:

Niğde Halk Eğitimi Merkezi, özel ihtiyaçlı kursiyerlerin iletişim becerilerini geliştirmek ve sosyal yaşama katılımlarını desteklemek amacıyla gastronomi etkinlikleri düzenliyor. Etkinliklerde kursiyerler hazırlık, üretim ve paylaşım süreçlerine aktif olarak dahil oluyor ve mutfak pratiğiyle yeni beceriler kazanıyor.

katılım ve kazanımlar:

Kursiyerler, hazırlıktan paylaşıma kadar olan aşamalarda görev alarak ekip çalışması, sorumluluk üstlenme ve karşılıklı iletişim kurma fırsatı buluyor. Uygulamalı atölyeler, katılımcıların özgüvenini artırmayı ve toplumsal yaşama daha etkin katılmalarını sağlamayı hedefliyor.

merkezin hedefi:

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin bu çalışmayı kapsayıcı bir eğitim anlayışının parçası olarak tanımlıyor ve süreç hakkında şu ifadeleri kullandı: "Her bireyin potansiyelini ortaya çıkarabildiği, kendini değerli hissettiği ve toplumsal yaşama aktif katılım sağladığı kapsayıcı bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte öğreniyor, birlikte güçleniyoruz".

NİĞDE’DE ÖZEL İHTİYAÇLI KURSİYERLER MUTFAKTA BİRLİKTE ÜRETİYOR

NİĞDE’DE ÖZEL İHTİYAÇLI KURSİYERLER MUTFAKTA BİRLİKTE ÜRETİYOR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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