Ağrı'da meslek liseleri fabrikaya dönüşerek 71 milyon lira ciroya ulaştı

Ağrı'da meslek liseleri üretimle hem eğitim hem de ekonomi kazanıyor

Ağrı'daki meslek liseleri, teorik derslerin yanına güçlü bir uygulama boyutu ekleyerek adeta bir üretim kampüsüne dönüştü. Kentte yıl boyunca üretim yapan 7 meslek lisesi, çeşitli sektörlere yönelik ürünlerle hem öğrencilerin mesleki becerilerini geliştiriyor hem de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

okullarda üretilen ürünler:

Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere okullarda mobilya, metal teknolojisi ve yiyecek içecek hizmetleri alanlarında üretimler yapılıyor. Ayrıca okullarda sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu, dezenfektan, kolonya, cam temizleyici, bulaşık deterjanı, endüstriyel bulaşık deterjanı, parfüm ve oda spreyi gibi çok sayıda hijyen ürününün üretimi gerçekleştiriliyor.

ekonomik katkı ve öğrenci deneyimi:

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, üretime katılan okulların hem öğrencilere mesleki deneyim kazandırdığını hem de kent ekonomisine doğrudan katkı sunduğunu belirtiyor. Çakan'a göre üretim sayesinde öğrenciler, kendi yaptıkları üretimlerden elde edilen gelir doğrultusunda 'cep harçlığı' kazanıyor ve sahada çalışmaya dair somut deneyim edinmiş oluyor.

Şu an itibarıyla kentte üretim yapan yedi okulun toplam cirosu 71 milyon 90 bin lira olarak açıklandı. Çakan, yıl sonu hedeflerinin bu rakamın üzerinde olduğunu ifade ederek eğitim ve üretim faaliyetlerinin sürdürüleceğini vurguladı.

destek, siparişler ve saha çalışmaları:

Valiliğin destek ve koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda okulların rolleri genişliyor. İl Tarım Müdürlüğü için bin arı kovanı üretildi, okullarda sıra ve masa üretimi devam ediyor ve doğal gaz dönüşümleri gibi teknik işler için meslek liselerinin aktif katılımı sağlanıyor. Üretilen ürünler kentteki kamu kurumlarına ve yerel esnafa sunularak iç piyasada değerlendiriliyor.

Çakan, yaz aylarında dahi siparişlerin yetiştirilmesi için öğrencilerin yoğun mesai yaptığını, meslek liselerini piyasanın ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanları yetiştirme odaklı tutmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca Diyadin ilçesinde metal bölümü açılması için de çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Sonuç olarak Ağrı'daki meslek liseleri, okul içi üretim modelleriyle hem öğrencilere uygulamalı eğitim sağlıyor hem de yerel ekonomiye somut katkı veriyor. Bu yaklaşım, gençlerin iş hayatına hazırlığında ve kent kaynaklarının verimli kullanımında önemli bir rol oynuyor.

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