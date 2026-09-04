Ağustos operasyonu: Gaziantep'te faili meçhul 25 hırsızlık çözülüp 17 kişi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen çalışmalarda, Ağustos ayında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon detayları:

Çalışmalarda JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timler görev aldı. Yapılan teknik ve saha araştırmaları sonucunda toplam 25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve olaylara karıştığı tespit edilen 43 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi, kalan 26 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Ele geçen malzemeler ve mağdurlara teslim:

İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen eşyalar ve malzemeler, hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi. Adli süreç kapsamında tutuklananlar cezaevine gönderilirken, adli kontrol uygulanan şüphelilerle ilgili işlemler de sürdürüldü.

Yetkililerce yürütülen koordineli çalışmaların ardından, bölgede faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik adımların titizlikle takip edildiği bildirildi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 43 ŞAHISTAN 17'Sİ TUTUKLANDI.