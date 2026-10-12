Dolar 49,3334 +0,15%
Euro 55,2532 +0,11%
Bist 12.203,92 -0,51%
Altın Gram 6.662,11 -0,38%
EUR/USD 1,1197 -0,08%
Brent Petrol 104,81 +0,09%
--°

Ağustosta ekonomik hareketlenme: toplam ciro yıllık yüzde 31,8 yükseldi

TÜİK verilerine göre ağustosta sanayi, ticaret ve hizmetlerin ciro endeksleri çift haneli artış kaydetti; aylık bazda toplam ciro yüzde 3 yükseldi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Ağustosta ekonomik hareketlenme: toplam ciro yıllık yüzde 31,8 yükseldi

Ağustosta ciro endeksleri

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artarken, bir önceki aya göre yüzde 3 yükseldi.

Sektörlerde yıllık değişim:

Yıllık bazda sektörlerin performansı şu şekilde kaydedildi: sanayi ciro endeksi yüzde 32,6, inşaat ciro endeksi yüzde 19,2, ticaret ciro endeksi yüzde 32,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde 33,6.

Aylık görünüm:

Aylık bazda ise sektörler arasında ayrışma görüldü. Sanayi ciro endeksi yüzde 2,2, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 3 geriledi.

Veriler, ağustosta ticaret ve hizmet sektörlerinde güçlü bir toparlanma eğilimini işaret ederken, inşaat sektöründeki gerilemenin ekonomik hareketliliğin sektörel dağılımında farklılık yarattığını gösteriyor.

TOPLAM CİRO AĞUSTOSTA YILLIK YÜZDE 31,8 ARTTI

TOPLAM CİRO AĞUSTOSTA YILLIK YÜZDE 31,8 ARTTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Elmalı'da dalında değer bulamayan elma meyve suyuna yönlendiriliyor
images

Türk Telekom, COP31'de dijital altyapıyla sürdürülebilirliğe örnek olacak
images

Çayeli bakır laboratuvarı akreditasyonla analizte öncü rolünü pekiştirdi
images

Köyün duvarlarını kırmızıya boyayan Çukurören biberinin öyküsü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aynı seansta iki stentle tedavi edilen hasta baş dönmesi ve denge kaybından kurtuldu

Bölgesel sağlık gündemi Bayburt'ta tartışıldı: 3. sağlık sempozyumu sona erdi

Elmalı'da dalında değer bulamayan elma meyve suyuna yönlendiriliyor

Antalya'da kitap fuarı rekor ziyaretçiyle sona erdi

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı