Ağustosta ekonomik hareketlenme: toplam ciro yıllık yüzde 31,8 yükseldi

Ağustosta ciro endeksleri

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin Ciro Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre toplam ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artarken, bir önceki aya göre yüzde 3 yükseldi.

Sektörlerde yıllık değişim:

Yıllık bazda sektörlerin performansı şu şekilde kaydedildi: sanayi ciro endeksi yüzde 32,6, inşaat ciro endeksi yüzde 19,2, ticaret ciro endeksi yüzde 32,5 ve hizmet ciro endeksi yüzde 33,6.

Aylık görünüm:

Aylık bazda ise sektörler arasında ayrışma görüldü. Sanayi ciro endeksi yüzde 2,2, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 artarken, inşaat sektörü ciro endeksi yüzde 3 geriledi.

Veriler, ağustosta ticaret ve hizmet sektörlerinde güçlü bir toparlanma eğilimini işaret ederken, inşaat sektöründeki gerilemenin ekonomik hareketliliğin sektörel dağılımında farklılık yarattığını gösteriyor.

TOPLAM CİRO AĞUSTOSTA YILLIK YÜZDE 31,8 ARTTI