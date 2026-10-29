Dolar 49,8336 +0,06%
Euro 55,7642 +0,34%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.447,20 -0,68%
EUR/USD 1,1172 +0,13%
Brent Petrol 110,69 -0,85%
--°

Çatlı 2 galasında aileden duygusal kararlılık: yokluğunda bile varlığını hissettiriyor

Çatlı 2 galasında kızları, babalarının anısını yaşatmak için filmin önemine ve 'mücadele kaçınılmazdır' mesajına vurgu yaptı; film 30 Ekim'de vizyonda.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 20:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Çatlı 2 galasında aileden duygusal kararlılık: yokluğunda bile varlığını hissettiriyor

Çatlı 2'nin gala gecesi

Abdullah Çatlı'nın hayatı, derin devlet ilişkileri ve aydınlatılamayan olayları beyaz perdeye taşıyan 'Çatlı 2' filminin görkemli galası, iş, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Film ekibi galada, yapımın 30 Ekim itibarıyla tüm Türkiye genelindeki sinema salonlarında gösterime gireceğini resmen duyurdu. Organizasyonda, filmin yarattığı merak ve tartışmanın yanı sıra izleyicilerle buluşacak olmasının önemi öne çıktı.

Çekim süreci ve film yapısına ilişkin notlar:

Film ekibi, Türkiye ve Avrupa'da gece gündüz yaklaşık üç ay süren çalışmaların ardından iki parçadan oluşan bir yapı ortaya koyduklarını belirtti. Oyuncular ve yapımcılar, ikinci filmin ilkine kıyasla daha duygusal olduğunu ve izleyici üzerinde daha derin etkiler bırakacağını vurguladı. Ekip, seyirciye iki filmi de izlemesini tavsiye ettiklerini söyledi ve yapım sürecindeki titiz çalışma anlayışını öne çıkardı.

Çatlı'nın kızlarından duygusal ve kararlı sözler:

Gecede en dikkat çeken anlar merhum Abdullah Çatlı'nın kızlarının konuşmaları oldu. Aile, babalarının hatırasını yaşatmak ve ruhuna layık olmak adına bu filmin çekildiğini ifade etti. Kızlar, baba sözlerini hatırlatarak, 'Sen inanırsan herkes inanır.' diyerek yapımın bir inanç ve mücadele meselesi olduğunu belirtti. Konuşmalarında aynı zamanda 'Mücadele kaçınılmazdır' sözünü tekrar ettiler ve otuz yıl aranın ardından hem bir kaybın hüznünü hem de mücadelenin bir adımının daha atılmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Aile, babalarının yokluğunda bile varlığını derinden hissettiklerini belirtti; galaya katılan büyük kalabalığın asıl sebebinin yine Abdullah Çatlı olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese ve ekibe teşekkürlerini sundu.

Abdullah Çatlı&#039;nın kızlarından &quot;çatlı iki&quot; galasında anlamlı sözler: &quot;Yokluğunda bile varlığını...

Abdullah Çatlı'nın kızlarından "çatlı iki" galasında anlamlı sözler: "Yokluğunda bile varlığını hissettiriyor"

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Duyguların perdede buluşması: Çatlı 2 galasında kızların mesajı
images

Hafıza odaklı bir kabus: Cinlerin Düğünü Antalya'da izleyiciyle buluştu
images

Elazığ’da ışıklarla buluşma: 103. cumhuriyet bayramı fener alayı
images

Bin 300 öğrenci aynı sahnede cumhuriyet coşkusunu koro ile yaşattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbul'da yılın son haftasında satranç dünyasının zirvesi toplanacak

Protokolde yerinden kaldırılan şehit babasının tepkisi resepsiyonda valiye iletildi

Hisarcık’ta metruk çatı ve kiremitlere yönelik güvenlik seferberliği

Zonguldak resepsiyonunda cumhuriyetin 103. yılı ve kentin üretim hedefleri

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek