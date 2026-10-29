Çatlı 2 galasında aileden duygusal kararlılık: yokluğunda bile varlığını hissettiriyor

Çatlı 2'nin gala gecesi

Abdullah Çatlı'nın hayatı, derin devlet ilişkileri ve aydınlatılamayan olayları beyaz perdeye taşıyan 'Çatlı 2' filminin görkemli galası, iş, sanat ve siyaset camiasından çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Film ekibi galada, yapımın 30 Ekim itibarıyla tüm Türkiye genelindeki sinema salonlarında gösterime gireceğini resmen duyurdu. Organizasyonda, filmin yarattığı merak ve tartışmanın yanı sıra izleyicilerle buluşacak olmasının önemi öne çıktı.

Çekim süreci ve film yapısına ilişkin notlar:

Film ekibi, Türkiye ve Avrupa'da gece gündüz yaklaşık üç ay süren çalışmaların ardından iki parçadan oluşan bir yapı ortaya koyduklarını belirtti. Oyuncular ve yapımcılar, ikinci filmin ilkine kıyasla daha duygusal olduğunu ve izleyici üzerinde daha derin etkiler bırakacağını vurguladı. Ekip, seyirciye iki filmi de izlemesini tavsiye ettiklerini söyledi ve yapım sürecindeki titiz çalışma anlayışını öne çıkardı.

Çatlı'nın kızlarından duygusal ve kararlı sözler:

Gecede en dikkat çeken anlar merhum Abdullah Çatlı'nın kızlarının konuşmaları oldu. Aile, babalarının hatırasını yaşatmak ve ruhuna layık olmak adına bu filmin çekildiğini ifade etti. Kızlar, baba sözlerini hatırlatarak, 'Sen inanırsan herkes inanır.' diyerek yapımın bir inanç ve mücadele meselesi olduğunu belirtti. Konuşmalarında aynı zamanda 'Mücadele kaçınılmazdır' sözünü tekrar ettiler ve otuz yıl aranın ardından hem bir kaybın hüznünü hem de mücadelenin bir adımının daha atılmasının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Aile, babalarının yokluğunda bile varlığını derinden hissettiklerini belirtti; galaya katılan büyük kalabalığın asıl sebebinin yine Abdullah Çatlı olduğunu ifade ederek emeği geçen herkese ve ekibe teşekkürlerini sundu.

Abdullah Çatlı'nın kızlarından "çatlı iki" galasında anlamlı sözler: "Yokluğunda bile varlığını hissettiriyor"