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Ağustosta perakende hareketlendi, ticarette sınırlı büyüme sürdü

TÜİK'e göre ağustosta ticaret satış hacmi yıllık %0,6 artarken perakende satışlar yıllık %10,1 yükseldi; aylık bazda sınırlı artış görüldü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ağustosta perakende hareketlendi, ticarette sınırlı büyüme sürdü

TÜİK verileri: ticaret ve perakende görünümü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,6 artış gösterdi; perakende satış hacmi ise yıllık bazda %10,1 yükseldi.

toptan ve motorlu kara taşıtları ticaretindeki yıllık değişim:

Veriler motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında yıllık bazda %11,2 azalma olduğunu gösterdi. Aynı dönemde toptan ticaret satış hacmi de yıllık olarak %1,9 geriledi.

aylık görünüm ve perakende ivmesi:

Ağustosta bir önceki aya göre toplam ticaret satış hacmi %0,2 arttı. Bu aylık veride motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti %1,0 azalırken, toptan ticaret %0,2 geriledi; perakende ticaret satış hacmi ise aylık bazda %1,4 yükseldi.

TİCARET SATIŞ HACMİ AĞUSTOSTA YÜZDE 0,6 ARTTI

TİCARET SATIŞ HACMİ AĞUSTOSTA YÜZDE 0,6 ARTTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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