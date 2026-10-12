Ağustosta perakende hareketlendi, ticarette sınırlı büyüme sürdü

TÜİK verileri: ticaret ve perakende görünümü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına kıyasla %0,6 artış gösterdi; perakende satış hacmi ise yıllık bazda %10,1 yükseldi.

toptan ve motorlu kara taşıtları ticaretindeki yıllık değişim:

Veriler motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımında yıllık bazda %11,2 azalma olduğunu gösterdi. Aynı dönemde toptan ticaret satış hacmi de yıllık olarak %1,9 geriledi.

aylık görünüm ve perakende ivmesi:

Ağustosta bir önceki aya göre toplam ticaret satış hacmi %0,2 arttı. Bu aylık veride motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti %1,0 azalırken, toptan ticaret %0,2 geriledi; perakende ticaret satış hacmi ise aylık bazda %1,4 yükseldi.

TİCARET SATIŞ HACMİ AĞUSTOSTA YÜZDE 0,6 ARTTI