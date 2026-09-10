Ahbaplar operasyonunun beşinci dalgasında 45 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ahbaplar operasyonunun beşinci dalgası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, dernekten 'mal ve hizmet' alımı adı altında para çıkışı yapıldığına ilişkin bilirkişi raporları doğrultusunda yeni tespitler yapıldı. Operasyonun beşinci dalgasında şahıs ve şirketler mercek altına alındı.

soruşturmanın kapsamı:

Bilirkişi incelemeleri, dernek hesabından gerçekleştirildiği belirtilen ödemelerin bir kısmının 'mal ve hizmet' karşılığı olarak gösterildiğini ortaya koydu. Bu tespitler doğrultusunda, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi; işlemlerin ardından 3 kişi serbest bırakıldı.

gözaltı ve adliyeye sevk süreci:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 45 şüpheli, savcılık işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerin hukuki durumunun değerlendirilmesi ve soruşturmanın elde edilen deliller ile bilirkişi raporları ışığında sürdürüleceği bildirildi.

"Ahbaplar Suç Örgütü"ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi