Eskişehir’de kameraya yansıyan çarpışma: 5 yaralı, biri ağır

Kaza görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Gülpınar Mahallesi Arabacılar Caddesi'nde meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri yayımlandı. İki otomobilin çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza anında neler yaşandı:

Görüntülerde, B.K. yönetimindeki 26 AHY 651 plakalı otomobil ile A.K. idaresindeki 16 R 6300 plakalı otomobilin şiddetle çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin bir elektrik direğine çarptığı, diğerinin ise tarlaya savrulduğu kameraya yansıyor.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara yerinde müdahale ederek ambulanlarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye götürülen yaralılardan, 26 AHY 651 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde süren M.K.'nin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

ESKİŞEHİR'DE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZAYA AİT GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI. ÖTE YANDAN HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARDAN 1'İNİN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.