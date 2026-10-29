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Miniklerden cumhuriyet’e dizelerle anlamlı hediye:

Kars Boğazköyü İlkokulu 1-4. sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleyerek Cumhuriyet’in 103. yılını kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Miniklerden cumhuriyet’e dizelerle anlamlı hediye:

Cumhuriyet kutlamasında miniklerin performansı:

Kars Merkez Boğazköyü İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri dikkat çeken bir sunum gerçekleştirdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezberleyerek Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümüne duygulu ve anlamlı bir armağan sundu.

Hazırlık süreci:

Günler öncesinden başlayan hazırlık çalışmaları, sınıf içi tekrarlar ve prova seansları ile ilerledi. Küçük yaşlarına rağmen marşın tamamını öğrenen minikler, ezber performanslarında disiplin ve özveri gösterdi. Etkinlik boyunca Mehmet Akif Ersoy’un dizelerine sadakatle yer verildi ve öğrencilerin sergilediği performans okulda renkli görüntülere neden oldu.

Etkinliğin amacı:

Okul yönetimi ve öğretmenler, çalışmanın amacını öğrencilerin milli bilinci küçük yaşta kavraması, vatan ve bayrak sevgisinin pekiştirilmesi ve Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarının güçlendirilmesi olarak açıkladı. Sunumun ayrıca birlik ve beraberlik duygusunu canlı tutma yönünde de katkı sağladığı belirtildi.

Etkinlik sırasında öğrenciler sadece İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını değil, 10 kıtanın tamamını seslendirdiler; bu durum, katılımcılardan beğeni topladı ve Cumhuriyet Bayramı coşkusuna farklı bir boyut ekledi. Veliler ve öğretmenler, çocukların performansını gururla izledi.

Kapanış konuşmalarında okul yetkilileri, bu tür çalışmaları geleceğe yönelik bilinç oluşturma çabalarının parçası olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Minik öğrencilerin hazırladığı gösteri, Cumhuriyet’in 103’üncü yılına içten ve anlamlı bir katkı olarak kayda geçti.

MİNİK YÜREKLERDEN CUMHURİYET’E ANLAMLI ARMAĞAN: İSTİKLAL MARŞI’NIN 10 KITASINI...

MİNİK YÜREKLERDEN CUMHURİYET’E ANLAMLI ARMAĞAN: İSTİKLAL MARŞI’NIN 10 KITASINI EZBERLEDİLER(KARS-İHA)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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