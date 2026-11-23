Yeni tür keşfi uluslararası iş birliğinin ürünü

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) akademisyenlerinin de yer aldığı uluslararası araştırma ekibi, Güney Afrika’da yapılan saha çalışmaları sonucunda tarımsal zararlılarla biyolojik mücadelede kullanılma potansiyeli taşıyan yeni bir entomopatojen nematod türü keşfetti. Araştırmada elde edilen veriler, laboratuvar ortamında yürütülen morfolojik, mikroskobik ve moleküler analizlerle desteklenerek bilim dünyasına sunuldu.

keşif süreci:

Çalışma, Güney Afrika’nın Mpumalanga bölgesindeki mısır tarlalarından toprak örneklerinin toplanmasıyla başladı. Örnekler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Güney Afrika ve Çek Cumhuriyeti’ndeki araştırmacıların ortak değerlendirmesine tabi tutuldu. Yapılan ayrıntılı incelemeler sonucunda yeni türün bilimsel olarak tanımlandığı ve bu türe, Güney Afrikalı bilim insanı Dr. Justin Hatting anısına Steinernema hattingi adı verildi. Çalışma, Q1 kategorisindeki Journal of Helminthology dergisinde yayımlanarak akademik erişime açıldı.

sürdürülebilir tarıma katkısı:

Entomopatojen nematodlar, toprakta yaşayan ve zararlı böceklerle biyolojik mücadelede kullanılan mikroskobik omurgasız organizmalardır. Bu organizmalar, bünyelerinde bulunan simbiyotik Xenorhabdus türü bakteriler aracılığıyla hedef böcekleri enfekte ederek etkisiz hale getirir; uygun koşullarda bu süreç yaklaşık 48 saat içinde gerçekleşebilmektedir. Laboratuvar sonuçları, Steinernema hattingi türünün de bitkisel üretimde zarara yol açan böcek larvalarının kontrolünde potansiyel taşıdığını gösteriyor.

Kimyasal mücadele yöntemlerinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri düşünüldüğünde, bu tür keşifler entegre zararlı yönetimi programlarında daha çevre dostu alternatiflerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Araştırmanın yayınlanması, biyolojik mücadele literatürüne yeni bir türün eklenmesiyle bilimsel bilgi birikimini güçlendirirken, uygulamaya dönük değerlendirmelerde umut vaat ediyor.

Çalışmada yer alan isimler arasında Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, Koçarlı Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Harun Çimen ve Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Hazal Gülşen bulunuyor; bu durum ADÜ’nün uluslararası bilimsel iş birliklerindeki etkinliğini ortaya koyuyor.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) AKADEMİSYENLERİNİN DE YER ALDIĞI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA EKİBİ, GÜNEY AFRİKA’DA TARIM ZARARLISI BÖCEKLERLE BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANILMA POTANSİYELİ TAŞIYAN YENİ BİR ENTOMOPATOJEN NEMATOD TÜRÜ KEŞFETTİ. YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SONUCUNDA TANIMLANAN YENİ TÜRE, GÜNEY AFRİKALI BİLİM İNSANI DR. JUSTİN HATTİNG’İN ANISINA STEİNERNEMA HATTİNGİ ADI VERİLDİ.