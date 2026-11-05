Hasat öncesi tesis incelemesi: Hatay'da zeytinyağı üretiminde kalite ve hijyen odağı

inceleme gezisinin ayrıntıları:

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, zeytin hasadı ve üretim sezonu kapsamında kentte faaliyet gösteren bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyarette yetkililerden bilgi alan Türkmen, fabrikadaki farklı aşamaları gözlemledi ve tesis yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

üretim ve hijyen uygulamaları:

Türkmen, özellikle üretim süreçleri içinde zeytinin işlenme ve sıkım aşamalarını yerinde görerek tesisin teknik işleyişine dair notlar aldı. Ziyarette ayrıca fabrikada uygulanan hijyen standartları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu; hijyen uygulamalarının üretim kalitesi ve tüketici sağlığı açısından taşıdığı önem vurgulandı.

İşleme ve sıkım süreçlerinin üretim zincirindeki yeri, yağın oksidasyon rismini azaltma ve organoleptik özelliklerin korunması açısından kritik kabul ediliyor. Bu bakış açısıyla yapılan incelemeler, tesislerin hem teknolojik donanım hem de hijyen uygulamaları açısından uyumluluğunu anlamaya yönelik oldu.

kalite, markalaşma ve bölgesel katma değer:

Görüşmelerde zeytinyağı kalitesinin korunması, markalaşma süreçleri ve zeytinyağı üretiminin bölge tarımına sağladığı katma değer ele alındı. Markalaşmanın üretici geliri ve bölgesel tanınırlık açısından oynadığı rolün altı çizildi; kalite kontrol ve ambalajlama gibi bileşenlerin pazarda güven oluşturduğu değerlendirildi.

Türkmen, ziyaretin sonunda zeytin üreticilerine ve işletmecilere bereketli bir hasat ve üretim sezonu temennisinde bulundu ve tüm paydaşların üretim kalitesini yükseltecek adımları sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

HATAY İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ABDURRAHMAN TÜRKMEN, ZEYTİNYAĞI FABRİKASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.