ETİ trubar ile protein barlarda lezzet odaklı büyüme hamlesi

etinin global stratejisinde trubar'ın yeri:

ETİ, yılın başında portföyüne kattığı TRUBAR markasının Türkiye lansmanını Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirdi. Lansmanda şirketin "Yeni Nesil Beslenme Alışkanlıkları" araştırmasının bulguları ilk kez paylaşıldı. ETİ Global CEO'su Ercan Öz'ün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte içerik üreticisi ve şef İdil Yazar da yeni nesil beslenme tercihleri ve TRUBAR'ın lezzet yaklaşımı üzerine görüşlerini aktardı.

Ercan Öz, TRUBAR'ın ETİ'nin portföy dönüşümü ve uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı. Öz, markanın aileye katılımı için yapılan yatırımın 173 milyon dolar olduğunu belirtti ve önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda yeni ürün ve lezzetlerle TRUBAR'ı büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

kategori ve tüketici verileri:

Lansmanda paylaşılan araştırma, tüketicilerin protein ve lif içeriğine verdiği önemi ortaya koydu. Katılımcıların %90'ı proteinin herkes için gerekli olduğunu düşünürken, %75'i günlük beslenmesinde protein tüketimine önem verdiğini belirtti. Araştırmaya göre katılımcıların %81'i sağlıklı buldukları ürünlerin lezzetli olmasını bekliyor ve %75'i sağlıklı beslenirken lezzetten ödün vermek istemiyor.

Sektör verilerinde ise 2026 yılının başından bugüne fonksiyonel bar kategorisinin tonaj bazında %19,2 büyüdüğü, protein barlarda ise bu oranın %103 seviyesine ulaştığı paylaşıldı. Ercan Öz, ETİ'nin kategoriye şirketin 65 yıllık lezzet uzmanlığıyla yaklaştığını, TRUBAR ile bitkisel bazlı protein ve lif içeriğini tatlı lezzetlerle bir araya getirdiklerini ifade etti.

ürün özellikleri ve pazarlama adımları:

TRUBAR'ın Türkiye iletişiminde marka yüzü oyuncu Pınar Deniz yer alıyor. Lansmanda Deniz'in rol aldığı yeni reklam filmi ilk kez gösterildi; film markanın dünya görüşünü yansıtan üç farklı lezzeti eğlenceli animasyonlarla tanıttı.

Türkiye'ye özel reçetelerle üretilen TRUBAR; çilekli, Hindistan cevizli ve yer fıstıklı olmak üzere üç çeşitle tüketiciyle buluşuyor. Ürün, yumuşak dokusu ve zengin lezzet profiliyle öne çıkıyor. İçeriğinin önemli bir bölümünü protein ve lif oluşturuyor; reçete vegan, glutensiz ve koruyucu ile renklendirici içermiyor. Ayrıca şekerin büyük kısmının meyvelerden sağlandığı belirtiliyor.

ETİ, TRUBAR ile amacının protein barları yalnızca fonksiyonel özellikleriyle değil, lezzetleriyle de tercih edilen bir atıştırmalık haline getirmek olduğunu söylüyor. Şirket, tüketicilerin hem keyif almak hem de bilinçli seçim yapmak istedikleri anlarda TRUBAR'ı yanlarında konumlandırmayı hedefliyor.

ETİ GLOBAL CEO’SU ERCAN ÖZ