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BTM rotayı Anadolu'ya çevirdi: rota Karadeniz ile yerinde girişim ölçeklendirme

BTM, Rota Karadeniz ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'taki teknoloji girişimlerinin ürün, pazar ve ticarileşme süreçlerine yerinde destek verecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

BTM rotayı Anadolu'ya çevirdi: rota Karadeniz ile yerinde girişim ölçeklendirme

BTM'in rota karadeniz hamlesi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından başlatılan çalışmaları Türkiye geneline yayma hedefi doğrultusunda yeni bir aşamaya geçti. Rota Karadeniz: Girişim Ölçeklendirme Programı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokatta faaliyet gösteren teknoloji girişimlerinin ürün geliştirme, pazara erişim ve ticarileşme süreçleri desteklenecek.

Programın kapsamı:

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle yürütülüyor. Ekim-Aralık 2026 dönemini kapsayan sürecin başvuru aşaması tamamlandı; şu aşamada sahada paydaş ziyaretleri ve girişimci oturumlarıyla uygulamalı çalışmalar devam ediyor.

Girişimlere sunulan destekler:

Rota Karadeniz, girişimlere yalnızca fikir veya prototip aşamasında değil, pazara ulaşma ve sürdürülebilir iş modeli oluşturma süreçlerinde de destek sunuyor. Seçilen girişimlere ürün olgunlaştırma, pazar bulma ve ticarileşme planlaması alanlarında doğrudan uygulamalı yönlendirme sağlanacak; BTM'nin mentörlük birikimi büyüme süreçlerine katkı verecek. Çalışmaların girişimlerin faaliyet gösterdiği şehirlerde yürütülmesi, ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine, bölgesel paydaşlarla bağların güçlenmesine ve yerel ekosistemin gelişmesine olanak tanıyor.

BTM Genel Müdürü Önder Kul programla ilgili şunları söyledi: "Türkiye’de girişimcilik ekosistemini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Büyük şehirlerde girişimcilerimiz desteklere rahatlıkla ulaşabiliyor, bu ulaşılabilirliği ülkemizin her yerine kazandırmaya çalışıyoruz. Rota: Karadeniz ile teknoloji girişimlerinin gelişim süreçlerine katkı sunarken, aynı zamanda bölgesel girişimcilik ağlarının güçlenmesini de hedefliyoruz. Şu anda bölgede paydaş ziyaretlerimiz ve girişimci oturumlarımız devam ediyor. On yıl boyunca İstanbul’da edindiğimiz girişimcilik ve ticarileştirme deneyimini Anadolu’ya taşıyarak, farklı şehirlerdeki girişimlerin büyüme ve pazara ulaşma süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Planlamalarımızda farklı bölgeler de var. Vizyonumuz Anadolu’nun dört bir yanındaki her girişimciye ulaşmak".

Programın saha odaklı yaklaşımı, bölgesel girişimcilik potansiyelinin ekonomik değere dönüşmesine ve yerel ağların büyümesine katkı sunmayı amaçlıyor. BTM, edindiği deneyimi Anadolu'ya taşıyarak benzer modelleri diğer bölgelere de genişletmeyi planlıyor.

BTM GENEL MÜDÜRÜ DR. ÖNDER KUL

BTM GENEL MÜDÜRÜ DR. ÖNDER KUL

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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