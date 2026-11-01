Ahlat'ta toprakların sürprizi: birkaç kiloya varan patatesler

Ahlat'ta beklenenden büyük patatesler:

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yetişen patatesler, verimli toprakların ve geniş tarım arazilerinin etkisiyle alışılmadık boyutlara ulaşıyor. İlçede hem yemeklik hem de tohumluk olarak üretilen patatesler arasından bazı örnekler, normal tüketim boyutlarının çok üzerinde büyüyerek dikkat çekiyor.

Üretici Fatih Ak'ın hasat ettiği ürünler arasında, herhangi özel bir uygulama olmaksızın yetişmiş ve bir kısmı 2 kilogramın üzerine çıkan patatesler bulunuyor. En büyük örneklerin ağırlığı ise zaman zaman 3 kilograma yaklaşabiliyor. Satın almaya gelen vatandaşlar bu boyutları görünce şaşkınlıklarını cep telefonlarına yansıtarak görüntülüyor.

üretim, çeşit ve ilçe ekonomisine katkı:

Ahlat'ta üretilen patatesler; yemeklik, tohumluk, kızartmalık ve cipslik çeşitleriyle hem Türkiye iç pazarına hem de yurt dışına gönderiliyor. Üretici Fatih Ak, uzun yıllardır sürdürdükleri üretimde benzer büyüklükte patateslerle karşılaştıklarını, vatandaşların ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirtiyor. Patates üretimi aynı zamanda bölge ekonomisine katkı sağlayıp mevsimlik tarım işçilerine istihdam sağlıyor.

Satın almaya gelen tüketiciler, tek bir patatesin birkaç kişilik yemeğe yetebilecek büyüklükte olmasını şaşırtıcı buluyor; üreticiler ise böyle örneklerin zaman zaman hasat sırasında ortaya çıktığını aktarıyor.

bölgesel veriler ve önceki rekor örnekleri:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 Patates Ürün Raporu'na göre Bitlis, 2024 yılında 310.937 ton patates üretimiyle Türkiye'de 9'uncu sırada yer aldı. Ayrıca Bitlis, dekara 4.361 kilogram verimlilikle 2025 yılı verimlilik sıralamasında ilk sırada gösterildi. Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde 50 bin dekardan fazla alanda üretim yapılıyor ve 2025 yılı için bölgede 250 bin ton rekolte bekleniyordu.

Türkiye'de daha önce de benzer çapta patates örnekleri gündeme gelmişti; Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 2024'te yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bir patatesin haberleşmesi ve Guinness Dünya Rekorları'na kayıtlı en ağır patatesin 2011'de İngiltere'de yetişen 4 kilo 980 gram olarak kayda geçmesi, bu tür sıra dışı örneklerin daha önce de görüldüğünü gösteriyor.

Ahlat'ta ağırlıkları birkaç kilograma varan patateslerin ortaya çıkması, bölgenin tarımsal potansiyelini ve verimli toprak yapısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Üreticiler bu ilginin hem yerel pazara hem de tanıtıma olumlu yansıdığını ifade ediyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ PATATES ÜRETİM MERKEZLERİNDEN BİTLİS'İN AHLAT İLÇESİNDE ÜRETİLEN YAKLAŞIK 3 KİLOLUK DEV PATATESLER GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR.