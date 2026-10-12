Ahlat’ta vadiden meydan mezarlığına tarih ve doğa yürüyüşü

Ahlat'ta doğa ve tarih keşfi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen doğa ve kültür etkinliği, bölgenin hem doğal hem de tarihî zenginliklerini ön plana çıkardı. Vangölü Aktivistleri Derneği ve Tatvan Running Club tarafından gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 100 doğasever katıldı. Katılımcılar, doğa yürüyüşü ile tarihî alanları bir arada gezme imkânı buldu.

Madavans Vadisi'nde yürüyüş:

Etkinlik kapsamında grup, Madavans Vadisi'ni baştan sona yürüyerek keşfetti. Vadi boyunca tarihî yerleşim alanları, Harabe Şehir bölgesi ve kaya oyma mağaralar ziyaret edildi. Yürüyüş sırasında katılımcılar hem doğal ortamı gözlemledi hem de bölgenin geçmişine dair izleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ve farkındalık:

Programın önemli duraklarından biri ise Anadolu'nun en önemli tarihî miras alanlarından biri olarak gösterilen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı oldu. Burada yapılan gezi, bölgenin tarihî ve kültürel değerlerine dikkat çekerken katılımcılarda mirasa sahip çıkma bilincini güçlendirmeyi hedefledi. Etkinlik, doğa yürüyüşünü eğitim ve toplumsal bilinç oluşturma amacıyla birleştirdi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Van Gölü Havzası'nın sadece doğal güzelliklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda binlerce yıllık bir tarihî ve kültürel miras barındırdığını vurguladı. Özel, "Bugün yaklaşık 100 kişilik bir ekiple Ahlat'ın eşsiz tarihî ve doğal güzelliklerini keşfetmenin mutluluğunu yaşadık. Madavans Vadisi'ni baştan sona yürüdük, Harabe Şehir bölgesini ve tarihî mağaraları ziyaret ettik. Ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezerek bu kadim coğrafyanın sahip olduğu kültürel mirası bir kez daha yakından görme fırsatı bulduk. Vangölü Aktivistleri Derneği olarak Van Gölü Havzası'nı yalnızca gölden ibaret görmüyoruz. Bu havza; doğası, tarihi, kültürü ve binlerce yıllık medeniyet birikimiyle bir bütündür. Ahlat da bu bütünün en önemli merkezlerinden biridir. Özellikle gençlerimizin yaşadıkları coğrafyanın değerlerini tanımalarını, tarihî ve kültürel mirasımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü bir coğrafyayı tanımadan sevemez, sevmeden de koruyamazsınız. Bu tür etkinliklerin yalnızca bir yürüyüş ya da gezi olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Aynı zamanda bir farkındalık, eğitim ve toplumsal bilinç oluşturma çalışmasıdır. Van Gölü Havzası'nın sahip olduğu bu büyük potansiyelin sürdürülebilir turizm anlayışıyla değerlendirilmesi, Ahlat başta olmak üzere havzamızdaki tarihî ve doğal alanların daha güçlü şekilde tanıtılması gerektiğine inanıyoruz. Amacımız, Van Gölü Havzası'nı doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle Türkiye'nin ve dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri hâline getirecek farkındalığın oluşmasına katkı sunmaktır" dedi.

Etkinlik, genç katılımcıların yaşadıkları coğrafyayı tanıması, tarihî mirasa sahip çıkma bilinci kazanması ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleriyle sonlandırıldı. Organizasyon, bölgenin tanıtımı ve sürdürülebilir turizme katkı sağlama yönündeki çalışmalara örnek teşkil etti.

DOĞA VE KÜLTÜR GEZİSİNDE YAKLAŞIK 100 KATILIMCI, AHLAT’IN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ.