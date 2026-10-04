Ahtapotlarla su altında sabırla kurulan dostluk

Antalya kıyılarında yaklaşık 5 yıldır serbest dalışla uğraşan dalgıç ve görüntüleyici Hüseyin Fırat, son iki yıldır su altındaki gözlemlerini ve deniz canlılarıyla kurduğu etkileşimleri düzenli olarak kayıt altına alıyor. Denizden bulduğu eşyaların yanı sıra çeşitli canlıları görüntüleyen Fırat'ın en sık karşılaştığı türlerden biri ahtapotlar oldu. Kıyıda sabırla bekleyip yuvaların yakınında konumlandığında, meraklı ahtapotların zamanla yanına gelmesi ve ellerine, kollarına tutunması renkli kareler oluşturuyor.

yuva tespiti ve kamuflaj:

Ahtapotların güçlü kamuflaj yetenekleri nedeniyle doğada fark edilmeleri kolay değil. Fırat, ahtapot yuvalarını genellikle birikmiş midye kabuklarından tespit ettiğini belirtiyor. Midye kabuklarının bulunduğu lokasyonların ahtapot yuvalarına işaret ettiğini söyleyen Fırat, aksi halde gözle görülmelerinin neredeyse imkânsız olduğunu vurguluyor. Ahtapotların milisaniyeler içinde renk ve desen değiştirebilme yeteneği, onları çevreyle neredeyse bütünleştiriyor ve yalnızca dikkatli bir göz veya kabuk birikintileriyle bulunmalarını mümkün kılıyor.

temas ve davranış biçimleri:

Fırat, ahtapotlarla teması kurarken onların davranışlarını zorlamadığını, sabırla yuva yakınında beklediğini anlatıyor. İlk etapta ahtapotların önce bir kolunu dışarı çıkarıp temasta bulunduğunu, beklemeye devam edilirse tamamen dışarı çıkıp oyun davranışı sergilediklerini aktarıyor. Fırat bu anları kaydederken asla ahtapotları itmediğini veya zorlamadığını, çoğu zaman canlının kendisinin ona dokunduğunu belirtiyor.

Ahtapotlar yuvalarından çıktıktan sonra dalgıca yaklaşabiliyor, kol veya göğsüne yapışabiliyor, hatta vakumlayabiliyor. Eğer kısa süreli tedirginlik oluşursa ahtapotlar savunma amaçlı hafifçe mürekkep veya duman benzeri bir sıvı bırakabiliyor; Fırat bu davranışı da doğal ve korkulacak bir durum olmadığını ifade ediyor. Sakin kalınıp beklenirse ahtapotun tekrar yaklaşıp oyun oynamaya başlaması mümkün oluyor.

Yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirdiği dalışta çok sayıda ahtapotla karşılaştığını söyleyen Fırat, videoları çekip paylaştıktan sonra hayvanların sıkıldıklarında kendi kendilerine uzaklaştıklarını da ekliyor. Bu yaklaşım, hem canlıyı rahatsız etmemeye hem de doğal davranışların kayıt altına alınmasına olanak sağlıyor.

kısa sürede bağ kurulabiliyor:

Fırat, bir ahtapotla bağ kurmanın uzun sürmediğini belirtiyor. Sadece 3-4 dakika sabredilirse çoğu ahtapotla hızlıca bir ilişki kurulabildiğini ve oyun davranışına girilebildiğini söylüyor. Deniz canlılarıyla kurduğu bu yakınlığın kendisi için çok değerli olduğunu ifade eden Fırat, ahtapotların biyolojik yapısının ve hareketlerinin insanda neredeyse bir uzaylı hissi uyandırdığını belirtiyor.

Son olarak Fırat, herkese ahtapotlarla karşılaştıklarında onları korkutmamalarını ve sabırla beklemelerini tavsiye ediyor. Onların doğasına saygı gösterildiğinde ve müdahale edilmediğinde hem güvenli hem de şaşırtıcı derecede yakın su altı anlarının yaşanabildiğini vurguluyor.

ANTALYA'DA YAKLAŞIK 5 YILDIR SERBEST DALIŞLA İLGİLENEN HÜSEYİN FIRAT'IN SU ALTINDA KARŞILAŞTIĞI AHTAPOTLARLA KURDUĞU YAKIN TEMAS RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.