Yarım asırlık sigara alışkanlığını bırakıp kansersiz yaşama tutundu: Neşe Ciğerim’in çağrısı

50 yıllık alışkanlığın ardından yeni bir hayat

Samsun’da 73 yaşındaki Neşe Ciğerim, yaklaşık 50 yıl boyunca günde 3 paket sigara içtiğini, COVID-19 dönemi hastane başvurusunda yapılan tetkikler sonucunda ise 4. evre akciğer kanseri teşhisi konulduğunu anlattı. Tedavi sürecinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya tarafından takip edilen Ciğerim’e akıllı ilaç tedavisi uygulandı ve bugün onun beşinci sağlıklı yılını geride bırakmasının sevincini yaşıyor.

teşhis, tedavi ve bırakma süreci:

Ciğerim, sigarayı bırakmak için daha önce birçok doktora başvurduğunu ancak başarılı olamadığını paylaştı. Sosyal medyada gördüğü Mora tedavisi uygulamasından sonra hastaneye geldiğini ve ilk seansta sigarayı bırakabildiğini söyledi. Tedavi döneminde sağlık ekiplerinin ve özellikle Prof. Dr. Şevket Özkaya’nın desteğini vurgulayan Ciğerim, "Şevket Hoca olmasa belki de ben bu hastalığı yenemezdim" diyerek doktoruna şükranını dile getirdi. Hastanede, Ciğerim için beşinci yıl kutlaması kapsamında pasta kesildi.

yaşam kalitesinde gözle görülür değişim:

Sigarayı bıraktıktan sonra yaşamında belirgin iyileşmeler olduğunu ifade eden Ciğerim, daha önce çoğu şeyden zevk almadığını, ancak bırakmasının ardından yeniden birçok şeyden keyif almaya başladığını söyledi. "Önceden gece sigara içmeden uyuyamazdım, gece saat 02.00'de kalkıp sigara içiyordum. Şimdi saat 23.00'te yatıyorum ve sabah zinde uyanıyorum," diye anlattı ve sık sık gördüğü sigara içen kadınlara "Ne olur bırakın" diye yalvardığını belirtti.

uzman görüşü: sigara akciğer kanserinin başlıca nedeni

Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye’de sigara kullanımının önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti. Özkaya, sigaraya bağlı akciğer kanserinin hem ülkemizde hem dünyada en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu ve çoğu hastada hastalığın ileri evrede tespit edildiğini belirtti. Ayrıca kişiye özel tedaviler ve Bakanlık izinleriyle uygulanan dünya standartlarındaki tedaviler sayesinde bazı hastaların daha iyi şanslara sahip olduğuna dikkat çekti; Neşe Ciğerim’in ileri evre olmasına rağmen beşinci yılını kansersiz geçirmesinin mutluluğunu vurguladı.

Özkaya, Kasım ayının Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğuna işaret ederek sigarayı bırakmanın kanserle mücadelede en önemli adım olduğunu yineledi ve "40 yaşın üzerindeyseniz ve en az 20 yıl sigara içtiyseniz mutlaka doktora başvurmalı ve kanser taramalarınızı yaptırmalısınız" uyarısında bulundu. Son söz olarak, "Akciğer kanserinin ülkemizde sık görülen kanserlerden biri olduğunu, bunun birinci sebebinin de sigara olduğunu anlatıyoruz. Lütfen sigara içmeyin" dedi.

Neşe Ciğerim’in öyküsü, uzun süreli sigara kullanımının yol açtığı risklere dair bir uyarı niteliği taşıyor ve bırakmanın hem yaşam kalitesini artırdığı hem de tedavi şansını etkileyebileceğini gösteriyor.

SAMSUN'DA 50 YIL BOYUNCA GÜNDE 3 PAKET SİGARA İÇEN VE 4. EVRE AKCİĞER KANSERİNİ YENEN 73 YAŞINDAKİ NEŞE CİĞERİM, YAŞADIĞI PİŞMANLIĞI ANLATTI. SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA HAYATA BAKIŞININ DEĞİŞTİĞİNİ, SABAHLARI DAHA DİNÇ UYANDIĞINI VE YENİDEN BİRÇOK ŞEYDEN KEYİF ALMAYA BAŞLADIĞINI SÖYLEYEN CİĞERİM, SİGARA İÇENLERE "NE OLUR BIRAKIN" DİYE SESLENDİ. KANSERLE MÜCADELESİNDE 5. YILINI GERİDE BIRAKAN CİĞERİM İÇİN HASTANEDE PASTA KESİLDİ.