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Bandırma'dan organ naklinde ilçe bazında Türkiye liderliği

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bursa'da düzenlenen bölge toplantısında ilçe hastaneleri arasında organ naklinde Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bandırma'dan organ naklinde ilçe bazında Türkiye liderliği

Bandırma'nın başarı öyküsü:

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen bölge toplantısında, ilçe hastaneleri arasında Türkiye birincisi olarak açıklandı. Hastanenin organ bağışı ve nakil süreçlerindeki düzenli çalışmaları ve koordinasyonu bu başarıyı getirdi.

Toplantı ve değerlendirmenin ayrıntıları:

Bursa Şehir Hastanesi'nde düzenlenen bölge toplantısında, organ bağışı ve nakil süreçlerine ilişkin uygulamalar, koordinasyon mekanizmaları ve kayıt süreçleri masaya yatırıldı. Toplantıda açıklanan sıralamada Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tüm ilçe hastaneleri arasında ilk sırada yer aldı ve bu sonuç resmi olarak paylaşıldı.

Emek veren ekiplerin rolü:

Hastane yönetimi, başarıda emeği geçen başta yoğun bakım ve anestezi uzmanları olmak üzere organ nakli koordinatörleri, ameliyathane ekipleri ve sürece katkı sağlayan tüm sağlık personeline teşekkür etti. Sağlık camiasında memnuniyetle karşılanan bu birincilik, Bandırma'da sağlık hizmetleri alanında yürütülen çalışmaların somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Hastanenin elde ettiği derecenin; bağış farkındalığını artırma, nakil süreçlerini iyileştirme ve hasta bakım standartlarını yükseltme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor. Yerel düzeydeki bu başarı, benzer ilçelere örnek teşkil edecek uygulamaların yaygınlaşması açısından da önem taşıyor.

BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ORGAN BAĞIŞI VE NAKİL SÜREÇLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIYLA ÖNEMLİ...

BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, ORGAN BAĞIŞI VE NAKİL SÜREÇLERİNDEKİ ÇALIŞMALARIYLA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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