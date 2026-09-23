Aile içi iletişim ve sorunlar sağlıklı hayat merkezinde profesyonel destekle ele alınıyor

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi’nde kapsamlı aile desteği

Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanı Sosyal Hizmet Uzmanı Sonay Selvi Çiftci, aile yaşamında ortaya çıkan iletişim sorunları, eşler arasındaki anlaşmazlıklar ve çocuk yetiştirme süreçlerinde kurumun sunduğu destekleri anlattı. Çiftci, yaşamın içindeki sosyal ve ekonomik zorlukların zaman zaman herkesin desteğe ihtiyaç duymasına yol açtığını belirtti ve merkezin bu tür başvurularda ilk muhatap olarak yol gösterdiğini vurguladı.

İletişim, eş ilişkileri ve ebeveynlik desteği

Merkezde bireylerin ve ailelerin yaşadıkları sorunların dinlenmesiyle başlayan süreçte, görüşme ve danışmanlık desteği veriliyor. Aile içi iletişim bozuklukları, eşler arasındaki uyuşmazlıklar ve ebeveynlik süreçlerinde karşılaşılan güçlükler konusunda uzmanlar tarafından yönlendirme sağlanıyor. Çocuğun sosyal yaşamı, ebeveynlikte yaşanan zorluklar ve çocukla doğru iletişim konularında ailelere pratik öneriler ve psikososyal destek sunuluyor.

Bilgilendirme, yönlendirme ve takip hizmetleri

Kadınlara, çocuklara ve yaşlılara yönelik sosyal sorunlarda merkezin rolü bilgilendirme ve doğru kuruma yönlendirme olarak öne çıkıyor. Yaşanan sorun, başka bir kurum veya uzmanlık alanının müdahalesini gerektiriyorsa, başvuru yapanlara ulaşabilecekleri doğru hizmetler gösteriliyor ve gerekirse sürecin takibi yapılıyor. Bunun yanı sıra bireysel ve grup çalışmalarıyla aile yaşamı, sağlıklı iletişim, çocuk ve yaşlıların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Çiftci, ihtiyaç duyan herkesin hangi hizmetlerden yararlanabileceğini bilmeyebildiğini, Sağlıklı Hayat Merkezi’nin bu boşluğu doldurarak başvuranları ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirdiğini ifade etti ve destek arayanları merkeze başvurmaya davet etti.

SOSYAL HİZMET UZMANI SONAY SELVİ ÇİFTCİ,