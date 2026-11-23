Başkanın mesajı:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de verilen Başöğretmenlik unvanıyla başlayan geleneğin önemine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını, insanı ve toplumu geleceğe hazırlamak olduğunu ifade etti.

Mesajında eğitimcilerin sabır, sevgi ve emekle çocukların içindeki yetenekleri ortaya çıkardıklarını belirten Başkan, eğitimcilerin bilimden sanata, spordan kültüre kadar yaşamın her alanında sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirdiğini kaydetti.

Öğretmenin toplumdaki rolü:

Evlatlarımıza hem bilgiyi hem de yaşam boyu rehber olacak değerleri kazandıran öğretmenlerimiz, bu şehrin ve bu ülkenin en büyük güvencesidir diyen Çavuşoğlu, öğretmenlerin toplumsal dayanışma ve geleceğe taşımadaki rolünü öne çıkardı. Bir öğretmenin bir çocuğun gözündeki merakı bilgiyle buluşturmasının, ona umut ve özgüven aşılamasının paha biçilemez olduğunu vurguladı.

Başkan ayrıca, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinde öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğun altını çizdi ve eğitimin şehir ve ülke kalkınmasındaki belirleyici etkisine dikkat çekti.

Atatürk'ün mirası ve anma:

Çavuşoğlu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında yetişen nesillerin önemine işaret ederek aklı hür, vicdanı hür bireylerin daha adil ve güçlü bir Türkiye'nin teminatı olduğunu söyledi. Mesajında cumhuriyet değerlerine bağlı çağdaş nesiller öğretmenlerimizin eseridir ifadesine yer verdi.

Son olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, yurdun dört bir yanında görev yapan öğretmenlere, emekli eğitimcilere ve öğretmen adaylarına 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarını iletti ve başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri rahmet, saygı ve minnetle andı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU