Aile ve Nesil Akademi ile Memur-Sen arasında değer odaklı eğitim protokolü

İş birliği protokolü ve kapsamı:

Aile ve Nesil Akademi, çocukların karakter, sosyal ve ahlaki gelişimini desteklemeye yönelik geniş kapsamlı programlarını Memur-Sen ile yapılan protokolle üyeler ve aileleri için erişilebilir kılıyor. Protokol kapsamında akademinin drama, P4C, hikâye anlatıcılığı, zarafet atölyeleri, adab-ı muaşeret ve etkili ebeveynlik seminerleri gibi tüm programlarında yüzde 15 indirim uygulanacak.

Programların amaç ve yöntemleri:

Akademi, çocuk gelişimini sadece akademik başarıyla sınırlamıyor; duygusal, sosyal ve ahlaki boyutları da bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Psikologlar, çocuk gelişim uzmanları ve tiyatroculardan oluşan uzman kadro, millî ve manevi değerleri yalnızca bilgi olarak aktarmakla kalmayıp drama ve tiyatro çalışmalarıyla çocukların bu değerleri deneyimlemelerini sağlıyor. P4C oturumları ile eleştirel düşünme ve muhakeme becerileri; hikâye anlatıcılığıyla dil, hayal gücü ve empati gelişimi destekleniyor.

Ailelere yönelik çalışmalar ve beklentiler:

Ebeveynlere yönelik seminerler, çocuk gelişimi çalışmalarının aile ortamına taşınmasını ve ebeveynlerin sürece daha bilinçli katılımını hedefliyor. Akademi, aile içi iletişim, örnek davranış ve adab-ı muaşeret gibi alanlarda pratik uygulamalar sunuyor; böylece edinilen kazanımlar evde sürdürülebilir hale getiriliyor.

"Gönlü inşa edilmemiş bir neslin dünyayı imar etmesi mümkün değildir" anlayışıyla yürütülen projelerin, çocukların millî ve manevi kökleriyle bağ kurmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. İş birliğiyle Memur-Sen üyeleri ve aileleri, Aile ve Nesil Akademi’nin sunduğu programlardan avantajlı koşullarda yararlanabilecek.

AİLE VE NESİL AKADEMİ İLE MEMUR-SEN ARASINDA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ