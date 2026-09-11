Kuşadası'nda Timur Selçuk Parkı baştan aşağı yenilendi

Timur Selçuk Parkı yenileme çalışmaları tamamlandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Timur Selçuk Parkı, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir yenileme çalışması geçirildi. Çalışmalar, parkın kullanım kalitesini artırmak ve mahalle sakinlerine daha güvenli, temiz bir dinlenme alanı sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

yenileme kapsamı:

Yenileme çalışmaları kapsamında parkta bulunan çocuk oyun grubu, basketbol ve voleybol sahaları ile kent mobilyaları yenilendi. Ayrıca boya işleri, trimör, çırpma ve budama gibi bakım uygulamaları yapılarak yeşil alanların düzeni sağlandı. Yapılan işler, parkın genel görünümünü ve kullanım konforunu artırmayı hedefliyor.

mahalle sakinlerinin görüşü:

Karaova Mahallesi Muhtarı Firdevs Bakkal, gerçekleştirilen çalışmadan memnuniyet duyduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Bakkal, parkın geçmişte mahalleye kazandırıldığını, şimdi ise bakım ve yenileme sayesinde çocukların daha güvenli ve keyifle kullanabileceği bir alana kavuştuğunu söyledi.

Yenilenen park, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde benzer yenileme ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE BULUNAN TİMUR SELÇUK PARKI, ÇOCUK OYUN GRUBU, SPOR SAHALARI VE KENT MOBİLYALARININ YENİLENMESİYLE BAŞTAN AŞAĞI BAKIMDAN GEÇİRİLDİ.