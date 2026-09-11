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Rumkale’de su sporları coşkusu dragon bot ve yüzme yarışlarıyla doruğa çıkacak

7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 37 takımdan 740 sporcunun mücadele edeceği Türkiye dragon bot yarışları ve 13 Eylül yüzme etabıyla sürecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Rumkale’de su sporları coşkusu dragon bot ve yüzme yarışlarıyla doruğa çıkacak

Festivalin akışı ve ev sahibi kent:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, Fırat Nehri’nin doğal dokusunda gerçekleştirilen etkinliklerle sürüyor. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve yüzme yarışları gibi çok sayıda organizasyonun yer aldığı festival, dünyanın farklı noktalarından gelen sporcuları ve izleyicileri Rumkale’de buluşturuyor.

dragon bot yarışları:

Festivalin en iddialı yarışlarından olan Türkiye Dragon Bot Yarışması, 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Organizasyona toplam 37 takım katılıyor ve sahada 740 sporcu ter dökecek. Gaziantep’i temsil edecek takımların sayısı ise 10 olarak açıklandı. Yarışların, Rumkale’nin su sporları açısından bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

son gün yüzme etabı ve gösteri programı:

Festivalin kapanış gününde, 13 Eylül Pazar günü düzenlenecek yüzme yarışının startı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımıyla verilecek. Yarışlar tamamlandıktan sonra yapılacak ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüller takdim edilecek.

Yüzme etabının ardından program dragon bot karşılaşmalarıyla devam edecek; gün boyunca ayrıca flyboard, jet ski, jetcar, paramotor ve banana gösterileri izleyicilerle buluşacak. Festival, Doğukan Manço’nun DJ performansıyla sonlanarak spor ve eğlenceyi bir araya getirecek.

ulaşım düzenlemeleri:

Rumkale’ye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için ulaşım desteği sağlayacak. Son gün olan 13 Eylül Pazar günü saat 10.00’da hareket edecek servisler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan Rumkale’ye katılımcı ve ziyaretçileri taşıyacak.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI RUMKALE SU SPORLARI...

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 7. ULUSLARARASI RUMKALE SU SPORLARI FESTİVALİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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