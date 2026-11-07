Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bursa'nın hafızası söyleşi dizisi geçmişi geleceğe taşıyor

Yıldırım Belediyesi'nin 'Bursa'nın Hafızası' söyleşi dizisi Prof. Dr. Mustafa Kara ile kentin kültürel mirasını koruyup gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'nın hafızası söyleşi dizisi geçmişi geleceğe taşıyor

Bursa'nın hafızasını yaşatan söyleşiler

Yıldırım Belediyesi, kentin tarih ve kültürel birikimini yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Bursa’nın Hafızası söyleşi dizisi, yeni konukları ve farklı konu başlıklarıyla Bursalılarla buluşmaya devam etti. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mustafa Kara idi. Söyleşiyi Ahmet Şevki Şakalar yönetti ve çok sayıda vatandaş toplantıyı takip etti.

programın odak noktası:

Prof. Dr. Mustafa Kara, konuşmasında Bursa’nın köklü kültürel hafızasını ve geçmişten günümüze taşınan değerlerini anlattı. Katılımcılarla yapılan sohbetlerde kentin sosyal, kültürel ve mekânsal izlerinin nasıl bir kimlik oluşturduğu üzerinde duruldu; geçmişe ait izlerin korunması ve anlatım biçimleri tartışıldı.

geleceğe miras bırakma hedefi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinlikte, "Bir kentin kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan biri, geçmişten günümüze taşıdığı değerlerdir. Bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, kent hafızasının yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. "Bursa’nın Hafızası" söyleşi dizisiyle kentimizin geçmişine ışık tutmayı ve kültürel mirasını yaşatmayı hedefliyoruz. Bursa’nın kültürel değerlerinin korunması ve kent hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yıldırım Belediyesi, "Bursa’nın Hafızası" dizisini sürdürecek ve farklı konuklarla kent tarihini geniş kitlelere taşımaya devam edecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ YAŞATMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI...

YILDIRIM BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ YAŞATMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA HAYATA GEÇİRİLEN "BURSA'NIN HAFIZASI" SÖYLEŞİ DİZİSİ, YENİ KONUKLARI VE FARKLI KONU BAŞLIKLARIYLA BURSALILARLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR. ALEV ALATLI ŞEHİR DÜŞÜNCE VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN "BURSA'NIN HAFIZASI" PROGRAMININ BU HAFTAKİ KONUĞU, PROF. DR. MUSTAFA KARA OLDU. AHMET ŞEVKİ ŞAKALAR'IN YÖNETTİĞİ SÖYLEŞİYİ, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ TAKİP ETTİ. PROF. DR. MUSTAFA KARA, BURSA'NIN KÖKLÜ KÜLTÜREL HAFIZASINI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAŞINAN DEĞERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER AKTARDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de kısa film festivali genç sinemacıları ödüllendirdi
images

Yeşilyurtlu kadınların imecesi Tokat lezzetini ilçenin dışına taşıyor
images

Aile ve okul iş birliğini güçlendiren 'Köklerden Geleceğe' veli okumaları Kahta'...
images

Imeceyle dağdan sofraya: Yeşilyurtlu kadınların doğal üretimi ilçeyi aşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güneşte emek: Elazığ'ın geleneksel pestil yolculuğu

Mahallelerin bilgi merkezi: Yeşilyurt'la gençlerin çalışma adresi

Cezaevinden temin edilen ruhsatsız tüfek 12 bin liraya satılmış

Okul bahçesinden dünya şampiyonluğuna: Hamza Kendirci'nin azmi

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi