Bursa'nın hafızası söyleşi dizisi geçmişi geleceğe taşıyor

Bursa'nın hafızasını yaşatan söyleşiler

Yıldırım Belediyesi, kentin tarih ve kültürel birikimini yaşatmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Bursa’nın Hafızası söyleşi dizisi, yeni konukları ve farklı konu başlıklarıyla Bursalılarla buluşmaya devam etti. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programın bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mustafa Kara idi. Söyleşiyi Ahmet Şevki Şakalar yönetti ve çok sayıda vatandaş toplantıyı takip etti.

programın odak noktası:

Prof. Dr. Mustafa Kara, konuşmasında Bursa’nın köklü kültürel hafızasını ve geçmişten günümüze taşınan değerlerini anlattı. Katılımcılarla yapılan sohbetlerde kentin sosyal, kültürel ve mekânsal izlerinin nasıl bir kimlik oluşturduğu üzerinde duruldu; geçmişe ait izlerin korunması ve anlatım biçimleri tartışıldı.

geleceğe miras bırakma hedefi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz etkinlikte, "Bir kentin kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan biri, geçmişten günümüze taşıdığı değerlerdir. Bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, kent hafızasının yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. "Bursa’nın Hafızası" söyleşi dizisiyle kentimizin geçmişine ışık tutmayı ve kültürel mirasını yaşatmayı hedefliyoruz. Bursa’nın kültürel değerlerinin korunması ve kent hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yıldırım Belediyesi, "Bursa’nın Hafızası" dizisini sürdürecek ve farklı konuklarla kent tarihini geniş kitlelere taşımaya devam edecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KENTİN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİRİKİMİNİ YAŞATMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA HAYATA GEÇİRİLEN "BURSA'NIN HAFIZASI" SÖYLEŞİ DİZİSİ, YENİ KONUKLARI VE FARKLI KONU BAŞLIKLARIYLA BURSALILARLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR. ALEV ALATLI ŞEHİR DÜŞÜNCE VE SANAT MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN "BURSA'NIN HAFIZASI" PROGRAMININ BU HAFTAKİ KONUĞU, PROF. DR. MUSTAFA KARA OLDU. AHMET ŞEVKİ ŞAKALAR'IN YÖNETTİĞİ SÖYLEŞİYİ, ÇOK SAYIDA VATANDAŞ TAKİP ETTİ. PROF. DR. MUSTAFA KARA, BURSA'NIN KÖKLÜ KÜLTÜREL HAFIZASINI VE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAŞINAN DEĞERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER AKTARDI.