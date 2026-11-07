Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Yeşilyurtlu kadınların imecesi Tokat lezzetini ilçenin dışına taşıyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kadınlar imeceyle dağdan topladıkları bitkilerden pekmez, sirke, turşu ve peynir üretiyor ve İstanbul'a kadar gönderiyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yeşilyurtlu kadınların imecesi Tokat lezzetini ilçenin dışına taşıyor

Üretim süreci ve ürünler:

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle doğal ürünler üretiyor. Dağdan toplanan alıç başta olmak üzere çeşitli bitkiler pekmez, sirke, dal turşusu ve yöresel lezzetlere dönüştürülüyor. Grup, ayrıca kendi sütlerinden peynir de yapıyor; tüm üretim geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve katkı maddesi kullanılmıyor.

Üretim sürecinde kadınlar birlikte çalışarak hazırlık, işleme ve paketleme aşamalarını paylaşıyor; bu dayanışma hem işin verimini artırıyor hem de bilgi aktarımına olanak tanıyor. Ürünlerin çoğu küçük partiler halinde el yapımı olarak hazırlanıyor.

Ekonomiye katkı ve dağıtım:

Kadınlar elde ettikleri geliri doğrudan aile bütçelerine katkı olarak kullanıyor. Hacer Erdir, çalışmalarını şöyle özetliyor: "Biz arkadaşlar arasında imece usulü evimize katkı olsun diye iş yapıyoruz. Hepsi doğal ürünler. Dal turşusu yapıyoruz. Alıçları dağdan toplayıp getiriyoruz. Sirke, pekmez ve turşusunu yapıyoruz. Kendi sütümüzden peynir yapıyoruz. Arkadaşlar arasında birbirimize yardım ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere birçok yere gönderiyoruz".

Ürünlerin ilçe dışına, özellikle İstanbul gibi büyük kentlere ulaştırılması hem yerel ekonomiyi canlandırıyor hem de Yeşilyurt'un yöresel tatlarının daha geniş kitlelere tanıtılmasını sağlıyor. Bu girişim, geleneksel üretim bilgilerini yaşatma ve kadının ekonomik rolünü güçlendirme açısından da önem taşıyor.

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN KADINLAR, İMECE USULÜ ÜRETTİKLERİ DOĞAL ÜRÜNLERİ...

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN KADINLAR, İMECE USULÜ ÜRETTİKLERİ DOĞAL ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNARAK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Niğde'de kısa film festivali genç sinemacıları ödüllendirdi
images

Aile ve okul iş birliğini güçlendiren 'Köklerden Geleceğe' veli okumaları Kahta'...
images

Bursa'nın hafızası söyleşi dizisi geçmişi geleceğe taşıyor
images

Imeceyle dağdan sofraya: Yeşilyurtlu kadınların doğal üretimi ilçeyi aşıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altunkaya grup Dubai'de Türk gıda gücünü dünyaya taşıdı

Bolu'da zorlu parkurda hız değil kontrol hayat kurtarıyor

İstanbul'da iki ayrı operasyonda 4 tonluk sentetik kannabinoid üretimine yetecek ham madde ele geçirildi

Aydın'da hükümet konağı projesi kamu hizmetlerine yeni kapasite kazandırıyor

TREND HABERLER

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi