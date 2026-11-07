Yeşilyurtlu kadınların imecesi Tokat lezzetini ilçenin dışına taşıyor

Üretim süreci ve ürünler:

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle doğal ürünler üretiyor. Dağdan toplanan alıç başta olmak üzere çeşitli bitkiler pekmez, sirke, dal turşusu ve yöresel lezzetlere dönüştürülüyor. Grup, ayrıca kendi sütlerinden peynir de yapıyor; tüm üretim geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor ve katkı maddesi kullanılmıyor.

Üretim sürecinde kadınlar birlikte çalışarak hazırlık, işleme ve paketleme aşamalarını paylaşıyor; bu dayanışma hem işin verimini artırıyor hem de bilgi aktarımına olanak tanıyor. Ürünlerin çoğu küçük partiler halinde el yapımı olarak hazırlanıyor.

Ekonomiye katkı ve dağıtım:

Kadınlar elde ettikleri geliri doğrudan aile bütçelerine katkı olarak kullanıyor. Hacer Erdir, çalışmalarını şöyle özetliyor: "Biz arkadaşlar arasında imece usulü evimize katkı olsun diye iş yapıyoruz. Hepsi doğal ürünler. Dal turşusu yapıyoruz. Alıçları dağdan toplayıp getiriyoruz. Sirke, pekmez ve turşusunu yapıyoruz. Kendi sütümüzden peynir yapıyoruz. Arkadaşlar arasında birbirimize yardım ediyoruz. İstanbul başta olmak üzere birçok yere gönderiyoruz".

Ürünlerin ilçe dışına, özellikle İstanbul gibi büyük kentlere ulaştırılması hem yerel ekonomiyi canlandırıyor hem de Yeşilyurt'un yöresel tatlarının daha geniş kitlelere tanıtılmasını sağlıyor. Bu girişim, geleneksel üretim bilgilerini yaşatma ve kadının ekonomik rolünü güçlendirme açısından da önem taşıyor.

TOKAT’IN YEŞİLYURT İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN KADINLAR, İMECE USULÜ ÜRETTİKLERİ DOĞAL ÜRÜNLERİ SATIŞA SUNARAK AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR.