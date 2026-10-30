Aile yemeğinde tartışma can aldı: oğul tutuklandı

Kırıkkale'de yemek masasında baba yaşamını yitirdi

Kırıkkale Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta dün meydana gelen olayda, iddialara göre alkol etkisinde olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında yemek masasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A.'nın babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladığı belirtildi.

Olayın gelişimi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyet ekipleri kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili soruşturmayı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği yürüttü. Gözaltına alınan H.K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; hakimlik sorgusunun ardından şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve güvenlik birimleri ifadelerin alınmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

KIRIKKALE'DE YEMEK MASASINDA OTURDUKLARI SIRADA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN TARTIŞMA SIRASINDA BABASINI EKMEK BIÇAĞIYLA ÖLDÜREN ZANLI, TUTUKLANDI.